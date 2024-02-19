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На ТОТ прибули "спецзагони Кремля", які куруватимуть фальсифікаціями на "виборах", – ГУР

До 10 березня вони мають прозвітувати про "рівень підтримки" Путіна на окупованих українських територіях. 

На ТОТ прибули "спецзагони Кремля", які куруватимуть фальсифікаціями на "виборах", – ГУР
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окуповані території України прибули спеціально підготовлені загони, які стежитимуть за роботою "виборчих комісій" на виборах Путіна та мають спрогнозувати рівень підтримки російського диктатора. 

Про таке інформує Головне управління розвідки МО України.

"Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що одним із завдань цих загонів є до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз "підтримки" Путіна.

Також у кремлі затвердили новий "порядок" проведення голосування на ТОТ України.

"Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних «виборах» на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу", – розповіла розвідка. 

Як йдеться у повідомленні, таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій.

"За завданням із москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" путіна на ТОТ України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей", – додали у ГУР.

  • Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте. 
  • Окупанти хочуть залучити російських військових до виборів на ТОТ. Окупаційна влада вирішила, що всі військові, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, мають подати заяву на голосування у березні, аби наростити відвідуваність “виборчих дільниць”.
  • Також росіяни влаштовують перевірки будинків та квартир на тимчасово окупованих територіях України, щоб виявити мешканців, яких згодом змушуватимуть брати участь у виборах.
  • Готуючись до псевдовиборів, окупанти відправили на ТОТ чергову групу так званих “ідеологів” – співробітників ФСБ РФ. Метою таких заходів, окрім пропагандистських цілей, є проведення обшуків будинків місцевих мешканців з намірами виявити представників Руху опору.
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