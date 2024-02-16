Українські пілоти є одними з найкваліфікованіших у світі і здатні легко опанувати французькі винищувачі Mirage, – Буданов

Глава української розвідки зауважив, що ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що українські пілоти є одними з найкваліфікованіших у світі і здатні легко опанувати французькі винищувачі Mirage.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

“Ми дуже вдячні Франції за те, що вона нам допомагає. Зрештою, вони могли б не робити цього. Утім, ми хотіли б більше, це не секрет”, – сказав Буданов.

За його словами, усі надані види французької зброї вже показали дуже вагомий результат на фронті.

“Артилерійські системи “CAESAR” добре себе зарекомендували. Те ж саме можна сказати і про ракети Scalp-EG. Ці системи показали чудові результати. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів SAMP/T-Mamba. І ми очікуємо, що Франція надасть нам літаки”, – заявив керівник воєнної розвідки України.

Він зазначив, що українські пілоти здатні легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000.

“Українські пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, тому що вони мають реальний бойовий досвід. Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку”, – пояснив Кирило Буданов.

Він зазначив, що Україна має справу з російським повітряним флотом, який налічує 300 літаків.

“Тому нам потрібна допомога, і я сподіваюся, що Французька Республіка надасть нам ці літаки”, – підсумував начальник ГУР МО України.

Раніше у інтерв’ю CNN Буданов зазначив, що було б добре отримати американські штурмовики А-10, які на їхній батьківщині уже вважають застарілими.