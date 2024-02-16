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​Українці зможуть звітувати про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

Раніше ця послуга була доступна лише в застосунку.

​Українці зможуть звітувати про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Мінцифри

На порталі "Дія" з'явилася можливість подати звіт про виконаний за кошти за програмою "єВідновлення" ремонт пошкодженого житла.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", можуть подати звіт через портал "Дія". Раніше послуга була доступна лише в застосунку", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві нагадали, що громадяни, які отримали виплату до 200 тис. грн подають фінальні звіти протягом 15 днів після завершення ремонту. Проміжні звіти мають подати українці, виплата яким перевищує 200 тис. грн, оскільки сума їм зараховується частинами у 30% та 70%. Після завершення ремонту, вони також подають фінальний звіт.

На порталі "Дія" потрібно зайти в опцію меню "компенсація за пошкоджене майно", обрати об'єкт нерухомого майна із заявою в статусі "кошти зараховані" та після цього обрати опцію "повідомити про ремонт".

Щоб подати звіт у застосунку "Дія", потрібно вибрати в меню "єВідновлення" - "заява про виплату" - "повідомити про ремонт".

Звіти також можна подавати онлайн через центри адміністративних послуг або нотаріуса.

Нагадаємо, що запит  на компенсацію пошкодженого обстрілами житла можна також зробити через “Дію”.

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