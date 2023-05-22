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Бюджетний комітет погодив виділення 4,4 млрд грн на програму “єВідновлення”, - Роксолана Підласа

Наразі у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 млрд грн.

Бюджетний комітет погодив виділення 4,4 млрд грн на програму “єВідновлення”, - Роксолана Підласа
Роксолана Підласа
Фото: Ян Доброносов

Комітет ВР з питань бюджету на своєму засіданні 22 травня 2023 року погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4,4 млрд гривень для надання грошової допомоги українцям на ремонт пошкодженого житла (програму «єВідновлення»). 

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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 Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік», рішення Уряду про виділення коштів зі спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії набувають чинності після погодження Комітетом з питань бюджету. «Компенсацію  за допомогою електронної послуги “єВідновлення” зможуть отримати всі громадяни України, чиє житло дістало пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване. Ми вже маємо понад 12,5 тисяч таких заяв. З них 56% - це квартири, а 44% - приватні будинки», - зазначила Роксолана Підласа. За словами Підласої, виплата перших допомог очікується вже до кінця травня. Допомогу від держави  громадяни зможуть використати виключно для відновлення свого житла власними силами шляхом придбання будівельних матеріалів або замовлення відповідних послуг у спеціалізованих підприємств.   Виділених коштів достатньо для відновлення майже 27 тисяч пошкоджених житлових об’єктів із орієнтовною кількістю мешканців 68 655 осіб. «Водночас у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 млрд грн. Це означає, що у разі отримання великої кількості заявок Уряд спільно з Бюджетним комітетом зможе виділити додаткові кошти для надання цієї допомоги», - підкреслила Роксолана Підласа.

Нагадаємо, Південна Корея збирається надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки, а уряд Данії виділив нашій державі 1 млрд євро.

Тим часом у Запоріжжі в кінці травня почнеться відбудова будинку, в який влучила російська ракета. А Миколаївщина за проєктом “Відновлення України” подала на відбудову 10 об’єктів.

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