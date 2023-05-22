Суд призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна диверсантові російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у жовтні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Одещині. Тоді у затриманого вилучили понад три кілограми тротилу, протитанкову міну і підривачі.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - розповіли у спецслужбі.

Зловмисник збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Ці дані планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Засуджений встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки, які дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

За інформацією СБУ, для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором" і використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала у Запорізькій області експравоохоронця, який передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ та критичну інфраструктуру, а в Чернівцях піймали російського агента під час прихованої фотофіксації військового об’єкта.

Тим часом до 15 років за ґратами засудили жителя Херсонщини, який здавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян.