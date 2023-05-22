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Влада Сумщини евакуйовує жителів із прикордонних громад, які почала частіше обстрілювати Росія

ОТГ забезпечили необхідними засобами транспорту.

Влада Сумщини евакуйовує жителів із прикордонних громад, які почала частіше обстрілювати Росія
Фото ілюстративне
Фото: Медіацентр Україна

Через те, що Росія посилила обстріли окремих прикордонних громад Охтирського району Сумщини, влада оголосила про евакуацію охочих перебратися в безпечніші місця.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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"З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції", - повідомили в адміністрації.

Влада області наголосила, що ситуація в регіоні контрольована. "Просимо зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не розповсюджувати чутки та фейки", - підкреслили в ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли Сумщину 11 разів, випустивши 32 снаряди. До цього ОВА повідомила про сім обстрілів прикордоння і 56 вибухів.

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