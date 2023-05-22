Влада Сумщини евакуйовує жителів із прикордонних громад, які почала частіше обстрілювати Росія

Через те, що Росія посилила обстріли окремих прикордонних громад Охтирського району Сумщини, влада оголосила про евакуацію охочих перебратися в безпечніші місця.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції", - повідомили в адміністрації.

Влада області наголосила, що ситуація в регіоні контрольована. "Просимо зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не розповсюджувати чутки та фейки", - підкреслили в ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли Сумщину 11 разів, випустивши 32 снаряди. До цього ОВА повідомила про сім обстрілів прикордоння і 56 вибухів.