Збройні Сили України контролюють південно-західну частину Бахмута, район "Літака", вхід у місто. Триває боротьба з окупантами за фланги.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю журналістам на конференції U4J: Respect. Support. Justice у Києві, передає кореспондент LB.ua.

"Станом на зараз там тривають бої. Нашими частинами контролюється частина району... Там є промислові, інфраструктурі об'єкти і приватний сектор. По суті, ми там контролюємо вхід в місто. Ворог протягом цієї доби здійснює зачистку в тих районах Бахмута, які вони контролюють. Іде зараз боротьба за фланги, тому що наше просування по флангах, по півночі, півдню, на околицях Бахмута дало можливість певної переваги", - розповіла Маляр.

За її словами, українські підрозділи зайняли у Бахмуті панівні висоти, і таким чином наші дуже ускладнили росіянам їхнє перебування у місті.

"Ворог намагається зараз відвоювати ці панівні висоти і зайняти вигідні для себе позиції. Поки що ворогу це не вдається", - додала заступниця глави Міноборони.

Як повідомила Маляр, у місті великою мірою зруйновані багатоповерхівки, частина збереглася, і їх загарбники займають для своїх позицій.

"На сьогодні нам частину з них вдається обстрілювати і таким чином ускладнюється ситуація ворога", - сказала заступниця міністра і додала, що ЗСУ "дуже сильно ускладнюють і дошкуляють" окупантам.

Нагадаємо, нині Маляр також повідомляла, що оборона Бахмута як міста свою задачу виконала. У багатомісячних боях за місто була знищена дуже потужна сила росіян – угруповання «Вагнер».