Проєкт "Хочу жити" допоміг вивести сотні солдатів РФ через лінію фронту. Наразі вони в безпеці - з триразовим харчуванням та можливістю телефонувати додому і отримувати посилки.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов звернувся до російських військових. Він розповів про проєкт "Хочу жити", який допоможе їм вижити на війні проти України.

"Уже більше року кремлівський режим не може досягти жодної цілі, яка була поставлена на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових - тих, кому пощастило вижити у штурмах та розбитих окопах: буде ще гірше! У вас є вибір - померти, або врятувати своє життя", - сказав Буданов у відеозверненні.

Він детально розповів про проєкт "Хочу жити", який допомагає військовим армії РФ.

Фото: Скріншот відео

"Наші підрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту. Тепер вони у безпеці, живуть у нормальних умовах під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста, з триразовим харчуванням та можливістю телефонувати додому і отримувати посилки", - зазначив голова розвідки.

Буданов також наголосив, що всі російські військові оформлюються як "ті, хто потрапив у полон у бою", тому в Росії їм продовжують начисляти і "бойові" і зарплатню. Також у них є вибір - пересидіти війну і повернутися додому після її закінчення, або не повертатися в Росію зовсім. Ті, хто проходить по проєкту, має право просити притулок в Україні та інших країнах Європи.

"Ви можете закінчити війну вже зараз. Не треба чекати, поки вас уб'ють або важко поранять. Звертайтеся у проєкт і ми допоможемо витягнути вас із м'ясорубки", - додав Буданов.

Нагадаємо, що в березні за програмою здачі в полон "Хочу жити" звернулися понад 3 000 російських військових. Це – рекордний показник звернень з початку роботи проєкту. У жовтні та грудні 2022 року фіксували в середньому 1 400-1 500 запитів на місяць. У січні-березні їх кількість зросла до 2 500.

На початку травня ГУР Міноборони представило експериментальне соціологічне дослідження російських військовополонених, проведене в рамках проєкту "Хочу жити". Це дослідження допомогло скласти "портрет" середньостатистичного російського окупанта.