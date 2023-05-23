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Вранці росіяни завдали удару по Торецьку, попередньо, авіабомбами, — Кириленко

Пошкоджена школа, прибудова до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру.

Вранці росіяни завдали удару по Торецьку, попередньо, авіабомбами, — Кириленко
Фото: торецьк донецька область ворожа авіабомба

“Сьогодні зранку росіяни завдали удару по Торецьку — на щастя, без постраждалих. Пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомби”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння працюють рятувальники та поліція.

Також очільник області закликав місцевих мешканців евакуюватися. 

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, на Донеччині ворог за добу вбив 1 мирну людину і 5 поранив. Цивільні постраждали у населених пунктах Нью-Йорк, Авдіївка, Часів Яр та Іванівське.

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