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У Черкасах затримали ворожого агента під час фотофіксації об’єкта критичної інфраструктури

Ворожий агент прибув до Черкащини під виглядом переселенця. Він є мешканцем тимчасово окупованої частини Херсонщини. Йому загрожує довічне позбавлення волі за держзраду.

У Черкасах затримали ворожого агента під час фотофіксації об’єкта критичної інфраструктури
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання у Черкасах російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Контррозвідка Служби безпеки викрила на Черкащині агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ). Він збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з «пропозицією» негласної співпраці.

Як повідомляється, за вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб. 

Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото. Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного «звіту» до російської воєнної розвідки.

Під час затримання у фігуранта виявили мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого розвідзавдання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, диверсант російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці, отримав довічне ув'язнення. Засуджений - колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці.

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