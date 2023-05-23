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За понеділок росіяни 61 раз били по Херсонській області. Загинув цивільний, є поранені

Ворог, серед іншого, бив танками і безпілотниками. 

За минулу добу росіяни здійснили по Херсонській області 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, БпЛА та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Херсон ворог обстріляв шість рази (16 снарядів). Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлі заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі", – зазначив він.

З деокупованої території області евакуювали 47 осіб.

Нагадаємо, що жертвою російського обстрілу став мешканець Станіслава. Уламок влучив йому в серце, коли чоловік ремонтував дах будинку від попереднього обстрілу. 

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