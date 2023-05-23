ЗСУ за минулу добу знищили ще 480 окупантів та ворожий гелікоптер

Загалом Росія вже втратила в Україні 204 360 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 204 360 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 204360 (+480) осіб ліквідовано

танків 3789 – (+4)

бойових броньованих машин – 7419 (+12)

артилерійських систем – 3318 (+40)

РСЗВ – 565 (+0)

засоби ППО – 327 (+0)

літаків – 309 (+0)

гелікоптерів – 295 (+1)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34)

крилаті ракети – 1015 (+4),

кораблі/катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10)

спеціальна техніка – 433 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”. Таким чином окупантів позбавили важливого елементу розвідки.