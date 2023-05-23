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ЗСУ за минулу добу знищили ще 480 окупантів та ворожий гелікоптер

Загалом Росія вже втратила в Україні 204 360 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 480 окупантів та ворожий гелікоптер

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько  204 360 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 204360 (+480) осіб ліквідовано
  • танків 3789 – (+4)
  • бойових броньованих машин – 7419 (+12)
  • артилерійських систем – 3318 (+40)
  • РСЗВ – 565 (+0)
  • засоби ППО – 327 (+0)
  • літаків – 309 (+0)
  • гелікоптерів – 295 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34)
  • крилаті ракети – 1015 (+4),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10)
  • спеціальна техніка – 433 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”. Таким чином окупантів позбавили важливого елементу розвідки.

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