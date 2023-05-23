ЗСУ за минулу добу знищили ще 480 окупантів та ворожий гелікоптер

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 204 360 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 204360 (+480) осіб ліквідовано
- танків 3789 – (+4)
- бойових броньованих машин – 7419 (+12)
- артилерійських систем – 3318 (+40)
- РСЗВ – 565 (+0)
- засоби ППО – 327 (+0)
- літаків – 309 (+0)
- гелікоптерів – 295 (+1)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34)
- крилаті ракети – 1015 (+4),
- кораблі/катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10)
- спеціальна техніка – 433 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”. Таким чином окупантів позбавили важливого елементу розвідки.