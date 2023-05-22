Головне за день. Понеділок, 22 травня

25 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, події в Бєлгороді, декларація ПА НАТО щодо засудження рашизму, інтерв'ю міністра освіти Оксена Лісового. Яким запам’ятається 453-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там упродовж доби відбулося 25 бойових зіткнень.

Цієї доби Росія здійснила ще одну масовану атаку – завдала 21 ракетного удару по містах Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини, а також 42 авіаударів та здійснила близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Окупанти випустили зокрема чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 (знищені нашими захисниками), п'ять крилатих ракет Х-22, дві балістичні ракети “Іскандер-М”, п'ять зенітних керованих ракет С-300 та чотири ракети, тип яких встановлюють. За уточненою інформацією, було знищено також 21 із 21 "шахеда".

Авіація Сил оборони за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох – по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські бійці знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 травня – в нашій новині.

В результаті російського удару ракетою по місту Ізюм Харківської області отримав поранення десятирічний хлопчик.

"За даними слідства, 22 травня близько 2:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетного удару по м. Ізюм. Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано до лікарні", – повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Також частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Унаслідок війни багато українських міст та селищ потребують відновлення. Тому наразі актуальним питанням є підготовка відповідних спеціалістів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

"І Харківщина, і Луганщина. Це все треба відбудувати, розмінувати. Будуть потрібні кваліфіковані робочі руки... Ми пріоритезуємо профтехосвіту", – сказав він.

Міністр зазначив, що це стане одним з найбільших викликів для вищої освіти, "тому що в професійній діяльності сьогодні сантехнік або зварник дуже часто одержують більше, ніж юрист-випускник".

Докладніше – в новині і в першому інтерв'ю нового міністра освіти, де дуже багато цікавого.

Казахстан не надав агреман на призначення послом України колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Про це повідомило ZN.ua, LB.ua своєю чергою отримав підтвердження цієї інформації з власних джерел.

Відомо, що категорично проти призначення Гайдая виступала Росія, яка будь-що намагалася вплинути на рішення Астани. Пропонувалося навіть відкликати одіозного російського посла в Казахстані Олексія Бородавкіна в обмін на непідтвердження агреману для Гайдая, який Україна надіслала ще наприкінці 2022 року.

Очікувалося, що Казахстан мав погодити призначення Гайдая після позачергових парламентських виборів, які відбулися 19 березня, однак цього не сталося. Наразі, як зазначають джерела, питання призначення посла у цю країну після візиту президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до Москви 9 травня і його зустрічі з Путіним поставлено на паузу.

Подробиці – в новині.

Через те, що Росія посилила обстріли окремих прикордонних громад Охтирського району Сумщини, влада оголосила про евакуацію охочих перебратися в безпечніші місця.

"З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції", – повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Влада області наголосила, що ситуація в регіоні контрольована. "Просимо зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не поширювати чутки та фейки", – підкреслили в ОВА.

Бійці "Руського добровольчого корпусу" та так званий легіон "Свобода Росії", які, згідно з їхніми заявами, воюють на боці українців, повідомили про перебування в РФ.

Вранці 22 травня добровольці РДК опублікували відео поруч із дорожніми знаками, що позначають вʼїзд до російських населених пунктів Любимівка (Брянська область), Безлюдківка (Бєлгородська область) та Чуровичи (Брянська область).

На кожному з відео під знаками з назвами населених пунктів стояли військові з прапорами РДК.

Легіон "Свобода Росії" тим часом заявив про підняття прапорів над "звільненими" російськими населеними пунктами. За їхніми словами, "звільнено" Козинку Бєлгородської області (населення близько 1000 осіб), а в Грайворон нібито зайшли "передові загони".

Місцева влада заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Гладков стверджує, що БпЛА скинув вибухівку. Губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту. Згодом влада Бєлгородської області заявила про проникнення "українських диверсантів".

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. За його словами, операцію проводять винятково громадяни Росії.

РДК уже фігурував у повідомленнях про перетин кордону. 2 березня росіяни почали поширювати дані про “перетин кордону” “українських націоналістів”, яким захотілося вчинити стрілянину в російському селі та викрасти його мешканців. Потім інформацію про "викрадення" заперечили самі ж росіяни. Однак вони стверджують, що була стрілянина.

В угрупованні "Руський добровольчий корпус" сказали, що це їх представники були на території Брянської області, але підкреслили, що не воюють із цивільними.

Парламентська асамблея НАТО проголосувала за те, щоб включити в текст декларації положення про засудження рашизму, повідомив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

“Це перший міжнародний документ, в якому офіційно засуджується рашизм! І це справжня міжнародна сенсація!” − зазначив він.

Докладніше – в новині.

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