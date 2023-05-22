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Кулеба назвав два принципи мирних планів, які може розглянути Україна

Не може бути в основі жодного плану ідеї переходу територій України під контроль РФ.

Кулеба назвав два принципи мирних планів, які може розглянути Україна
Фото: EPA/UPG

Україна готова говорити про мирний план врегулювання війни з усіма, якщо він базуватиметься на двох принципах. 

Про це керівник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

За його словами, найкращу перспективу зараз має "формула миру" України. 

"Ми говоримо з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що не може бути в основі жодного плану покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль РФ. Також не може бути жодної мови про заморожування війни.

"Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з точки зору того, як їх поєднати з формулою миру та інтегрувати в неї", - додав міністр.

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Нагадаємо, що як повідомив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, на заключному засіданні саміту G7 сторони обговорили українську формулу миру, на якій має базуватися відновлення миру в Україні.

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