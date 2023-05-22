Нині стартувала Місія партнерства ЄС у Молдові

Місію створили для підвищення стійкості сектору безпеки в державі через російську агресію проти України.

22 травня Рада Євросоюзу оголосила про те, що запускає Місію партнерства ЄС у Республіці Молдова (EUPM Moldova) у межах Загальної безпекової та оборонної політики (CSDP) для підвищення стійкості сектору безпеки в країні.

Про це йдеться на сайті Ради.

Метою місії, яку офіційно створили цьогоріч у квітні на запит влади Молдови, є сприяння зміцненню структур кризового управління країни та підвищення її стійкості до гібридних загроз. Йдеться про кібербезпеку і протидію маніпулюванню інформацією та втручанню з-за кордону.

З цією метою місія надаватиме консультації на стратегічному рівні та визначатиме потреби в нарощуванні потенціалу.

Главою місії буде Космін Дінеску, командувачем цивільної операції - Стефано Томат.

У ЄС наголосили, що зусилля щодо дестабілізації Молдови помітно активізувалися з початку агресивної війни Росії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів блоку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що початковий мандат місії розрахований на два роки, а оперативний штаб перебуватиме у Молдові.

Також Рада Європи прийняла нову структуру санкцій, яка надає Європейському Союзу можливість накладати санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Також це стосується тих, хто становить загрозу демократії Молдови, верховенству права, стабільності чи безпеці.