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На острові Сицилія активізувався вулкан Етна, аеропорт призупинив роботу

Останнє велике виверження Етни було 1922 року.

На острові Сицилія активізувався вулкан Етна, аеропорт призупинив роботу
Фото: EPA/UPG

На італійському острові Сицилія активізувався вулкан Етна, аеропорт міста Катанії призупинив роботу.

Про це пише independent.co.uk.

Найактивніший вулкан Європи засипав товстим шаром попелу злітно-посадкову смугу летовища та кілька міст, зокрема Катанію.

Про постраждалих не повідомляється.

Фото: EPA/UPG

На фотографіях і відео, зроблених після виверження, видно величезний стовп попелу, який піднімається з вулкана, покриваючи небо. На світлинах також видно попіл на будинках і автомобілях людей. Жителі міст Адрано та Б'янкавілья повідомили, що в неділю чули гучні вибухи у вулкані.

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Національне агентство цивільного захисту Італії повідомило, що з огляду на посилення вулканічної активності можуть статися “раптові” зміни активності Етни, висота якої становить приблизно 3330 метрів.

Фото: EPAUPG

Нагадаємо, у 2021 році унаслідок виверження вулкана Семеру в Індонезії на острові Ява загинуло щонайменше 14 людей

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