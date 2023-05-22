Китай закрив облікові записи гумориста через критику уряду

Найджел Нґ виступав у ролі свого сценічного персонажа дядька Роджера і пожартував, що його “ось-ось скасують”.

Облікові записи британсько-малазійського гумориста Найджела Нґа, який живе у Лондоні, в китайських соціальних мережах були закриті, пише BBC.

Минулого вівторка Нґ опублікував у Твіттері промо-ролик для свого майбутнього шоу, який висміював авторитарний уряд Китаю.

Він виступав у ролі свого сценічного персонажа дядька Роджера і пожартував, що його “ось-ось скасують”.

Облікові записи Ng у Weibo та Bilibili – китайськх Twitter та YouTube – були заморожені на вихідних. У повідомленні в його обліковому записі Weibo, де він має понад 400 000 підписників, йдеться: “Користувачу заборонено публікувати повідомлення, оскільки він порушив відповідні закони та правила”.

Ng у понеділок опублікував відео в Twitter, цього разу з підписом: “Чомусь цей кліп отримав масу переглядів минулих вихідних. Цікаво, чому”. він пожартував про те, що за ним стежить Пекін через його смартфон: “Вони слухають. Усі наші телефони підключаються до нього. Хай живе президент Сі. Хай живе президент Сі”.

У січні 2021 року гуморист співпрацював з Майком Ченом, ютубером, який є відомим критиком Пекіна в Twitter, щоб створити відео, у якому вони критикували рецепт пельменів. Пізніше 32-річний комік видалив ролик і опублікував вибачення на Weibo. Він сказав, що “не знав про його політичні думки та його минулі некоректні зауваження щодо Китаю”.

Нагадаємо, китайську комедійну трупу Shanghai Xiaoguo Culture Media Co оштрафували на $2,1 млн за жарт про військових, у якому комік використав гасло лідера КНР Сі Цзіньпіна.