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Державні ЗМІ Білорусі повідомили, що Лукашенко помилував Протасевича

Інших подробиць не повідомляється.

Державні ЗМІ Білорусі повідомили, що Лукашенко помилував Протасевича
Роман Протасевич (архівне фото)
Фото: Скріншот відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомив державний пропагандистський ресурс БЕЛТА із помиланням на самого Протасевича.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - сказав Протасевич.

Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки нібито отримали повідомлення про бомбу на борту. За розпорядженням Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину - росіянку Софію Сапегу, яку пізніше засудили до шести років позбавлення волі

Як повідомлялося, майже одразу після затримання МЗС Білорусі несподівано вивело Протасевича на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair. У пресконференції взяли участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери". Під час пресконференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки в Мінську не було.

Пізніше слово дали Протасевичу, і він почав переконувати, що "почуває себе прекрасно", співпрацює зі слідством. Він також заявив, що визнає "збиток, якого завдав країні".

3 травня цього року Мінський обласний суд засудив Протасевича до 8 років колонії посиленого режиму.

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