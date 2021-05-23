У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA (оновлено)

Опозиційного блогера Романа Протасевича затримали в Мінську після екстреної посадки літака, яким він летів.

Про це повідомило Радіо Свобода.

Літак сів через повідомлення про бомбу на борту. Після огляду білоруські поліцейські його заарештували.

“Літак авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса, приземлився в національному аеропорту “Мінськ” – пілоти подали аварійний сигнал, бо отримали повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила”, – йдеться у повідомленні.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, cам канал також підтвердив його арешт.

Раніше Протасевич залишив Білорусь через ймовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу “Білорусь головного мозку”, створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових заворушень та “групових дій, які грубо порушують громадський порядок”, а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого “переліку терористів”, офіційна назва – “Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності”.

Оновлення. Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб".

"Режим (Олександра Лукашенка – ред.) поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всій цивільної авіації заради розправи над людиною, який був редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів. Тільки за це його визнали терористом, і тільки за це зараз у Білорусі Роману може загрожувати смертна кара", – написала опозиціонерка у своєму телеграм-каналі.

Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів.

Також Тихановська заявила, що вже повідомила в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO – ред.), вимагаючи розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року суд Мінська визнав інформаційний канал месенджеру Telegram "NEXTA-Live" і логотип (цифровий водяний знак NEXTA) екстремістськими матеріалами.