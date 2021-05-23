У МАГАТЕ завершився доступ до відеокамер на ядерних об’єктах, – Іран

У Міжнародного агентства з атомної енергії завершився доступ до записів відеокамер спостереження Організації атомної енергії Ірану.

Про це заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф, пише farsnews.ir.

"МАГАТЕ не має права отримувати доступ до записів камер та іншої інформації AEOI через закінчення терміну угоди", - заявив Калібаф на відкритому засіданні парламенту e неділю.

Згідно з парламентарською ратифікацією, доступ МАГАТЕ до камер ядерних установок Ірану закінчився з 22 травня.

Окрім того, у заяві минулого тижня іранські парламентарі наголосили, що Вашингтон має скасувати всі санкції проти Ірану, перш ніж Тегеран відновить зобов'язання щодо ядерної угоди.

Також іранські законодавці закликали уряд “серйозно розібратися із західною стороною” на переговорах у Відні та припинити імплементацію угоди з МАГАТЕ.

Іран з 23 лютого обмежив інспекції МАГАТЕ на своїх ядерних об’єктах, заборонивши їх проведення у рамках Додаткового протоколу до Спільного всеосяжного плану дій, пише Укрінформ.

СВПД щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС. У травні 2018 року Штати з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди.

Нова адміністрація Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД, що потребує напружених дипломатичних зусиль від усіх учасників угоди.