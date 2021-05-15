Глава МЗС Ірану скасував візит до Австрії через її солідарність з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф скасував візит до Австрії після того, як напередодні канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про підняття прапора Ізраїлю над будівлею уряду.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прессекретаря Олександра Шалленберг - глави австрійського МЗС, з яким повинен був зустрітися Заріф.

"Ми шкодуємо про це рішення, проте ясно як день, що, коли ХАМАС випускає понад дві тисячі ракет по цивільних цілях в Ізраїлі, ми не станемо мовчати", - цитує агентство прессекретаря.

Як повідомляє Радіо Свобода, Заріф мав обговорити з австрійським колегою можливе повернення до міжнародної ядерної угоди, однак тепер ця зустріч як мінімум відкладається. Іранська сторона заявила про те, що їй "боляче бачити прапор окупаційного режиму" над федеральною канцелярією у Відні.

Напередодні Курц заявив про солідарність з ізраїльською стороною.

"Терористичні атаки на Ізраїль потрібно засуджувати найсерйознішим чином", - написав Курц у коментарі до фотографії з піднятим прапором.

Близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю зі Сектора Гази у ніч на суботу, 15 травня. 30 з них впали в Секторі Гази.

Помічник секретаря Державного департаменту США у питаннях Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр прибув до Ізраїлю, аби стати посередником під час чергової ескалації у регіоні.

Раніше ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки.

З 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90%.

Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.