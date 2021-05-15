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США надіслали до Ізраїлю експерта з питань Близького Сходу

Помічник секретаря Державного департаменту США стане посередником.

Помічник секретаря Державного департаменту США у питаннях Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр прибув до Ізраїлю, аби стати посередником під час чергової ескалації у регіоні.

Про це йдеться у Твіттері посольства США в Ізраїлі.

Як зазначено у повідомленні, Амр має спонукати “працювати над стійким спокоєм, визнаючи право Ізраїлю на самооборону”.

“Ізраїльтяни та палестинці заслуговують рівною мірою на свободу, безпеку, гідність та процвітання”, – додали дипломати.

Фото: twitter.com/usembassyjlm

Перед цим зазнали поразки посередницькі зусилля Єгипту, пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

Делегація, що прибула до Тель-Авіва з Каїра не змогла досягти прогресу у досягненні перемир'я.

Також до мирного врегулювання у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав президент Франції Еммануель Макрон.

Напередодні у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю також повідомили про те, що на тлі ескалації ракети в бік Ізраїлю почали запускатися і з Сирії. Одна з них впала на сирійській території, дві інші – в ненаселених районах на півночі Ізраїлю. Відомо і про три запущені ракети з боку Лівану, а також про те, що усі вони упали в море.

Нагадаємо, Ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки.

З 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90%.

Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.

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