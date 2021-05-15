США надіслали до Ізраїлю експерта з питань Близького Сходу

Помічник секретаря Державного департаменту США у питаннях Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр прибув до Ізраїлю, аби стати посередником під час чергової ескалації у регіоні.
Про це йдеться у Твіттері посольства США в Ізраїлі.
Як зазначено у повідомленні, Амр має спонукати “працювати над стійким спокоєм, визнаючи право Ізраїлю на самооборону”.
“Ізраїльтяни та палестинці заслуговують рівною мірою на свободу, безпеку, гідність та процвітання”, – додали дипломати.
Перед цим зазнали поразки посередницькі зусилля Єгипту, пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.
Делегація, що прибула до Тель-Авіва з Каїра не змогла досягти прогресу у досягненні перемир'я.
Також до мирного врегулювання у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав президент Франції Еммануель Макрон.
Напередодні у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю також повідомили про те, що на тлі ескалації ракети в бік Ізраїлю почали запускатися і з Сирії. Одна з них впала на сирійській території, дві інші – в ненаселених районах на півночі Ізраїлю. Відомо і про три запущені ракети з боку Лівану, а також про те, що усі вони упали в море.
Нагадаємо, Ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки.
З 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90%.
Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.