Генсек ООН закликав до припинення бойових дій в Газі та Ізраїлі

Палестино-ізраїльський конфлікт може посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні.

Генеральний секретар Органіці об'єднаних націй Антоніу Гутерреш закликав до деескалації ситуації в Секторі Гази та Ізраїлі та припинення ракетних обстрілів.

Про це йдеться в його заяві у Twitter.

"З поваги до духу свята Ураза-байрам я закликаю до негайної деескалації та припинення бойових дій в Газі та Ізраїлі. Занадто багато ні в чому не винних мирних жителів вже загинуло", - написав Гуттереш.

Генсек ООН уточнив, що палестино-ізраїльський конфлікт може посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

Згідно з повідомленнями палестинських офіційних осіб, у Газі в ці дні загинули 109 людей, з них 29 - діти. Тільки за четвер загинули 52 людини. У Ізраїлі загинуло семеро осіб: солдат, який патрулював кордон з сектором Гази, п'ятеро цивільних, включно з двома дітьми, та індійський робітник. У четвер біля Тель-Авіва було поранено п'ятьох людей внаслідок потрапляння ракети в будівлю.

12 травня члени військово-політичного кабінету Ізраїлю одноголосно затвердили рішення про продовження операції в Секторі Гази і збільшення інтенсивності нанесення ударів. Про наземне вторгнення мова поки не йде. Також командування ізраїльської армії оголосило мобілізацію 7 тисяч резервістів через ескалацію конфлікту Ізраїлю та Палестини. Солдати повинні прибути на військові бази у повній готовності.

Ізраїль задіяв артилерію та завдав нових авіаударів у п'ятницю, 14 травня, по палестинських бойовиках у секторі Гази. На п'ятий день обстрілів ізраїльські військові після опівночі заявили, що повітряні та наземні сили атакують анклав, що керується ХАМАС. Після цієї заяви послідували ракетні обстріли з Гази.

За повідомленням ЗМІ, Ізраїль відхилив пропозицію Єгипту про перемир'я.