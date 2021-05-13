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Ізраїль оголосив мобілізацію семи тисяч резервістів

Підкріплення направляють на кордон із сектором Гази.

Ізраїль оголосив мобілізацію семи тисяч резервістів
Женщины-солдаты армии Израиля
Фото: EPA/UPG

Командування ізраїльської армії оголосило мобілізацію 7 тисяч резервістів через ескалацію конфлікту Ізраїлю та Палестини. Солдати повинні прибути на військові бази у повній готовності.

Про це пише newsru.co.il.

За даними видання, призов резервістів пов'язаний з проведенням у секторі Гази антитерористичної операції "Страж стін". Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, 7 тисяч резервістів повинні прибути на бази в повній готовності до участі у бойових діях.

Раніше з'явилися повідомлення, що ізраїльські війська готуються до можливої наземної операції, передає ВВС.

"Війська перекидають до кордонів. Це підготовчий крок", - сказав прес-секретар Армії оборони Ізраїлю, підполковник Джонатан Конрікус.

За його словами, в армію призвали три тисячі резервістів, а військові командири на кордоні отримали наказ готуватися до всіх можливих варіантів розвитку подій і ескалації.

"Вони знаходяться там в рамках порядку ведення бойових дій, по суті - готуються до бою. Але це не обов'язково перше, що ми будемо робити завтра вранці - наша увага зосереджена на зниженні можливостей противника", - додав представник армії.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським сектором Газа продовжуються з 10 травня.

Через обстріли в Ізраїлі та секторі Гази загинули 90 людей.

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