Президент США підписав указ про посилення кібербезпеки державних та приватних установ

Інцидент з трубопроводом компанії Colonial нагадав, що лише дій з боку федеральної влади недостатньо.

Президент США Джо Байден підписав в середу указ про посилення кібербезпеки країни і захисту інформаційних мереж, що належать федеральному уряду.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Нещодавні атаки на SolarWinds, Microsoft Exchange, а також на трубопровід компанії Colonial, стали черговим нагадуванням про те, що американські державні та приватні організації все частіше стикаються з витонченими зловмисними кіберзлочинами з боку як цілих держав, так і окремих хакерських угруповань.

У Білому домі пояснили, що указ Байдена дозволить "зробити значний внесок у модернізацію засобів захисту кібербезпеки і зміцнення здатності США реагувати на подібні інциденти". Цей указ - лише перший крок із запланованих адміністрацією.

Зазначається, що інцидент з трубопроводом компанії Colonial став нагадуванням про те, що лише дій з боку федеральної влади недостатньо. Велика частина критично важливої інфраструктури в США належить приватному сектору, і ці компанії самостійно приймають рішення щодо інвестицій у кібербезпеку. Адміністрація Байдена закликала приватні компанії наслідувати приклад уряду і суттєво збільшити інвестиції в кібербезпеку.

Серед заходів - усунення бар'єрів для обміну інформацією про кіберзагрози між урядом і приватним сектором, підвищення безпеки в ланцюжках поставок програмного забезпечення, створення ради з аналізу безпеки в сфері кібербезпеки, а також впровадження стандартного керівництва з реагування на інциденти в сфері кібербезпеки .

Нагадаємо, 7 травня, компанія Colonial повідомила про те, що стала жертвою кібератаки, внаслідок якої бензинопровід довелося зупинити. Станом на вівторок, 11 травня, його ще не запустили. У зв'язку з цим американській владі довелося піти на надзвичайні заходи - тимчасово знято обмеження на понаднормову роботу і вимоги до обов'язкового нічного відпочинку для водіїв бензовозів у 18 штатах.

У ФБР заявили, що за атакою на Colonial Pipeline стоїть хакерське угрупування DarkSide. Воно використовує вірус для шифрування даних у мережі жертви, а потім вимагає викуп. Викрадена інформація тих, хто відмовляється платити викуп, розміщується на сайті DarkSide Leaks, де її може купити будь-хто. У випадку з Colonial Pipeline мова приблизно про 100 Гб даних.

Президент США Байден заявив, що під час запланованої на червень зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порушить питання кібератаки на енергетичну компанію Colonial Pipeline.