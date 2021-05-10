У США ввели надзвичайний стан після кібератаки на бензопровід Colonial, за хакерами може стояти Росія

Уряд США видав закон про надзвичайний стан після кібератаки на найбільший бензиновий трубопровід країни Colonial, що сталася 7 травня.

Повноцінна робота трубопроводу станом на вчора досі не була відновлена. На Colonial припадає 2,5 млн баррелей на день – це 45% постачання дизельного палива, бензину та авіакерасину на Східному узбережжі, пише BBC.

Аварійний статус дозволяє транспортувати паливо альтернативними способами, крім того, влада може скасувати вимоги, що регулюють склад бензину і задіяти кораблі для його транспортування.

18 штатів отримали тимчасову відмову від права на перевезення пального. Експерти вважають, що цього тижня ціни на пальне можуть зрости на 2-3%, але довгострокові наслідки можуть бути ще гіршими, якщо аварію швидко не вдастся владнати.

"Ми перебуваємо в процесі відновлення обслуговування для наших постачальників і повернемо повністю систему до роботи тоді, коли будемо вважати, що це безпечно і відповідно до законодавства", – заявили в Colonial.

Джерела видання заявили, що за кібератакою стоїть угрупування DarkSide. Під час атаки хакери викрали близько 100 ГБ даних. Потім вони заблокували дані на деяких комп'ютерах та серверах і почали вимагати викуп. У разі відмови від сплати злочинці погрожують викласти інформацію в Інтернет. Що саме за інформація – поки невідомо.

Оновлено. За цими хакерами може стояти Росія, пише CNN з посиланням на джерела.

Нагадаємо, DarkSide працює за схемою "вимагач-як-послуга" (RaaS), рекламуючи свій вірус в даркнеті. Його використовують для атак переважно на великі корпоративні мережі. Він шифрує дані, а потім вимагає у постраждалих компаній викуп. Якщо жертви відмовляються платити, учасники DarkSide публікують викрадені у них дані на своєму сайті в даркнеті.