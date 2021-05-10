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У США ввели надзвичайний стан після кібератаки на бензопровід Colonial, за хакерами може стояти Росія

Цей стан дозволяє спростити умови транспортування пального. 

У США ввели надзвичайний стан після кібератаки на бензопровід Colonial, за хакерами може стояти Росія
Фото: Profile.ru

Уряд США видав закон про надзвичайний стан після кібератаки на найбільший бензиновий трубопровід країни Colonial, що сталася 7 травня. 

Повноцінна робота трубопроводу станом на вчора досі не була відновлена. На Colonial припадає 2,5 млн баррелей на день – це 45% постачання дизельного палива, бензину та авіакерасину на Східному узбережжі, пише BBC.

Аварійний статус дозволяє транспортувати паливо альтернативними способами, крім того, влада може скасувати вимоги, що регулюють склад бензину і задіяти кораблі для його транспортування. 

18 штатів отримали тимчасову відмову від права на перевезення пального. Експерти вважають, що цього тижня ціни на пальне можуть зрости на 2-3%, але довгострокові наслідки можуть бути ще гіршими, якщо аварію швидко не вдастся владнати. 

"Ми перебуваємо в процесі відновлення обслуговування для наших постачальників і повернемо повністю систему до роботи тоді, коли будемо вважати, що це безпечно і відповідно до законодавства", – заявили в Colonial. 

Джерела видання заявили, що за кібератакою стоїть угрупування DarkSide. Під час атаки хакери викрали близько 100 ГБ даних. Потім вони заблокували дані на деяких комп'ютерах та серверах і почали вимагати викуп. У разі відмови від сплати злочинці погрожують викласти інформацію в Інтернет. Що саме за інформація – поки невідомо. 

Оновлено. За цими хакерами може стояти Росія, пише CNN з посиланням на джерела. 

Нагадаємо, DarkSide працює за схемою "вимагач-як-послуга" (RaaS), рекламуючи свій вірус в даркнеті. Його використовують для атак переважно на великі корпоративні мережі. Він шифрує дані, а потім вимагає у постраждалих компаній викуп. Якщо жертви відмовляються платити, учасники DarkSide публікують викрадені у них дані на своєму сайті в даркнеті. 

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