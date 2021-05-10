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У Франції оприлюднили новий анонімний лист до влади із застереженням про "громадянську війну"

В уряді "анонімку" назвали грубим маневром. 

У Франції оприлюднили новий анонімний лист до влади із застереженням про "громадянську війну"
Фото: EPA/UPG

У Франції оприлюднили новий лист із застереженням про можливу "громадянську війну". Його опублікували у журналі, а його автори заявили, що зібрали під ним понад 130 000 підписів, пише BBC.

Автори листа звинувачують владу в "поступках" ісламізму. При цьому не оголошується, хто саме написав лист, але в авторах заявлені військові Франції, які служили в Афганістані, Малі та Центральноафриканській республіці. 

Уряд Франції засудив і цей лист, і його квітневого попередника. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін назвав останній лист "грубим маневром" та звинуватив анонімних авторів у відсутності сміливості, пише AFP.

При цьому у Франції діє закон, що забороняє резервістам та військовим публічно висловлювати свої думки про релігію та політику. 

Однак лідерка "правих" Марін Ле Пен висловилася на підтримку військовослужбовців, які підтримали квітневий лист. 

Докладніше про ситуацію у Франції читайте в матеріалі LB.ua "Макрон б’є по ісламу. Ризиковий хід перед виборами". 

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