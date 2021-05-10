Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17

Уряд передає всю наявну у нього відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака рейсу МН17. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Кабмін Нідерландів.

Уряд передає всю наявну у нього відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ.

Державний позов подається до ЄСПЛ від Нідерландів паралельно з процедурами подання індивідуальних скарг щодо Росії найближчими родичами загиблих.

"У цій державній скарзі Нідерланди також захищають всіх 298 жертв MH17 17 різних національностей та їхніх найближчих родичів", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Україна очікує, що суд може тривати декілька років.