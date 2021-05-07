Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
ГоловнаСуспільствоВійна

Глави МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу з'їздили в зону ООС

Країни Бенілюксу заявили про підтримку територіальної цілісності України.

Зліва - направо: Ассельборн, Вільмес і Блок
Фото: twitter.com/MFA_Lu
Зліва - направо: Ассельборн, Вільмес і Блок

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок і міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн у четвер, 6 травня, відвідали Луганську область в районі проведення операції Об’єднаних сил і пункт пропуску в Щасті зокрема.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Цей пункт пропуску побудували ще у листопаді 2020 року, але за сім місяців окупаційні війська не пропустили жодної особи як на тимчасово окуповану територію, так і у зворотному напрямку.

Фото: twitter.com/VasylBodnar
Фото: twitter.com/VasylBodnar
Фото: twitter.com/Sophie_Wilmes
Фото: twitter.com/MFA_Lu
Фото: twitter.com/MFA_Lu
Фото: dpsu.gov.ua

"Наша делегація з Бенілюксу змогла побачити реальну дійсність на Донбасі. Ми нагадали про сdою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Дружній сусід, який зазнав дестабілізації, є приводом для стурбованості для нас", - написала після поїздки міністр з Бельгії.

Нагадаємо, що у квітні на Донбас приїжджали віцеспікери парламентів Польщі і Литви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також