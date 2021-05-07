Фото: twitter.com/MFA_Lu Зліва - направо: Ассельборн, Вільмес і Блок

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок і міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн у четвер, 6 травня, відвідали Луганську область в районі проведення операції Об’єднаних сил і пункт пропуску в Щасті зокрема.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Цей пункт пропуску побудували ще у листопаді 2020 року, але за сім місяців окупаційні війська не пропустили жодної особи як на тимчасово окуповану територію, так і у зворотному напрямку.

Фото: twitter.com/VasylBodnar

Фото: twitter.com/VasylBodnar

Фото: twitter.com/Sophie_Wilmes

Фото: twitter.com/MFA_Lu

Фото: twitter.com/MFA_Lu

Фото: dpsu.gov.ua

"Наша делегація з Бенілюксу змогла побачити реальну дійсність на Донбасі. Ми нагадали про сdою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Дружній сусід, який зазнав дестабілізації, є приводом для стурбованості для нас", - написала після поїздки міністр з Бельгії.

Нагадаємо, що у квітні на Донбас приїжджали віцеспікери парламентів Польщі і Литви.