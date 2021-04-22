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Україна, Польща і Литва зробили спільну заяву щодо агресивних дій РФ

Депутати країн "Люблінського трикутника" приїхали на Донеччину.

Фото: dn.gov.ua

Представники України, Польщі та Литви - країн "Люблінського трикутника" - виголосили спільну заяву про підтримку України і засудження агресивних дій Росії під час зустрічі у Широкиному в Донецькій області.

Як повідомляє пресслужба Донецької ОДА, перший заступник голови ВР України пан Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малгожата-Марія Гошевська, віцеспікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс Саударгас вчора відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине. 

“Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона - Росія. Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!", - сказав Паулюс Саударгас, підсумовуючи перший день візиту віцеспікерів українського, польського та литовського парламентів до Донецької області.

Фото: Верховна Рада України

Фото: dn.gov.ua

"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", - сказала віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата-Марія Гошевська. 

У Широкиному представники трьох парламентів виголосили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії, і скріпили цю заяву своїми підписами у розташуванні однієї з військових частин, які тримають лінію української оборони навколо Маріуполя.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua
Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

"Справжні друзі пізнаються в біді. Це на практиці доводять представники країн Люблінського трикутника, яким я дуже вдячний за солідарність з Україною та поїздку на Донеччину", - наголосив Руслан Стефанчук, якого цитує пресслужба Верховної Ради.

"Люблінський трикутник" - це формат, створений Україною, Польщею та Литвою, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

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