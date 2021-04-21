До Ради проходять 5 партій, "ЄC" майже зрівнялась зі "Слугою народу", – SOCIS

Партія "Європейська Солідарність" наздоганяє "Слугу народу", рейтинг двох політичних сил перевищує 20%. Такі результати соціологічного опитування оприлюднила компанія SOCIS.

У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і буде голосувати, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, ОПЗЖ- 12%, ВО "Батьківщина" - 10,8%, "Силу і Честь" - 6,4%.

Партії, які не долають 5%-й бар’єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%, "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "ПроПозиція" - 0,7% . Інша партія - 6,6%.

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б Зеленський та Порошенко. Серед тих, хто визначився і буде голосувати, 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко ладні проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка – 9,7%, Ігоря Смешка – 7,5%, Володимира Гройсмана – 4,5%, Євгенія Мураєва – 3%, Олега Ляшка – 2,7%, Дмитра Разумкова – 2,5%, Віктора Медведчука – 2,2%, Віталія Кличка – 1,3%. Інший кандидат – 9%.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.