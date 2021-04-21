​Івано-Франківськ став лідером за кількістю заступників і радників мера, а також за рівнем витрат на їхні зарплати та премії

Івано-Франківськ став лідером серед інших міст України за кількістю заступників та радників міського голови, а також - за рівнем витрат із міського бюджету на їхні зарплати і премії.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Міський голова Руслан Марцінків має дев'ятьох заступників. Більше - лише у Віталія Кличка, але Київ має особливий статус, тому фактично у Кличка як у мера один заступник, а як у голови КМДА - 10.

"За кількістю радників івано-франківський мер також не поступається лідерськими позиціями - їх у нього аж 23. Для порівняння - у мера міста-мільйонника Одеси всього шестеро заступників, а у приблизно однаковому з Івано-Франківськом за населенням Хмельницькому - всього чотири заступники міського голови. На одного заступника Марцінківа припадає навантаження у 32 тис. мешканців, на заступника мера Одеси - 170 тис., заступника мера Львова - 131 тис.", - йдеться у повідомленні.

Фото: Рух "Чесно"

Середній оклад дев’ятьох заступників міського голови Івано-Франківська - 13 575 гривень, середня надбавка та премія - 17 924 гривень. А загалом середня заробітна плата заступників складає 32 600 гривень на місяць. Середня зарплата радників Марцінківа - 5016 гривень, середня надбавка -2125 гривень, а середня премія - 10 984 гривень, тобто понад 200% преміювання. Таким чином, середня зарплата радників міського голови Івано-Франківська складає 19 637 гривень.

Оклад майже усіх заступників мера однаковий і складає 13 500 гривень. Більше отримує лише Вікторія Сусаніна - її оклад на 600 гривень більший та складає 14 100 гривень. У самого Марцінківа оклад - 15 900 гривень.

Фото: Рух "Чесно"

У міського голови Івано-Франківська аж 23 радники. Це аномально велика кількість радників мера з-поміж усіх обласних центрів України. До прикладу, у мера Херсона їх всього чотири — вони виконують функції заступників міського голови. А у мерів міст-мільйонників Києва, Харкова та Дніпра радників немає взагалі.

Загалом радники міського голови можуть виконувати абсолютно різні функції — все залежить від того, чого від них хоче мер та які обов’язки покладає. На відміну від заступника міського голови, якого мусить призначити сесія, радника призначає сам мер.

Кожен із 23 радників міського голови працює на платній основі. Офіційна заробітна плата кожного з них складає від 5 тис. до 6 тис. гривень. Проте усім радникам додатково нараховують доплати за ранг, вислугу років та інші надбавки. Кожен із радників до окладу обов’язково отримує премії, і то не маленькі - 200%, а то і 300%. Загалом середня заробітна плата радників складає близько 20 тис.

Фото: cdn.chesno.org

Нагадаємо, у травні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль у квітні призначив шість нових радників і одного звільнив. Усього у прем'єра дев'ять штатних і вісім позаштатних радників.