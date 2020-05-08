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Шмыгаль в апреле назначил шестерых новых советников и одного уволил

Всего у премьера девять штатных и восемь внештатных советников.

Шмыгаль в апреле назначил шестерых новых советников и одного уволил
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль в апреле назначил шестерых новых советников: штатных - Сергея Цивкача, Дмитрия Луфера, Наталию Шевченко, Валентину Москаленко и внештатных - Кирилла Криволапа и Дмитрия Ливча и уволил советника Ольгу Лугач.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров на запрос "Українських Новин".

Всего у премьера девять штатных и восемь внештатных советников.

Отмечается, что Шмыгаль назначил внештатного советника Тараса Сиротинского штатным.

Цивкач являлся кандидатом на должность заместителя министра развития общин и территорий, является основателем общественной организации "К.ЕЙ.С.Е.С. ІНТЕРНЕШНЛ". Луфер и Шевченко являются заместителями министра здравоохранения. Москаленко является заместителем министра развития общин и территорий. Криволап - директор компании "Платформа Агрохаб". Ливч - экономист и эксперт в сфере агротехники, энергетики и IT.

Напомним, в марте сообщалось что у Шмыгаля работают 10 советников и помощников.

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