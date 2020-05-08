В МИДе назвали решение Грузии отозвать на консультации посла в Украине обычной практикой

"Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами".

В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение Грузии отозвать посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

"Чрезвычайного и полномочного посла Грузии не отзывали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - говорится в сообщении на сайте МИДа.

Отмечается, что сейчас главными задачами для всех европейцев являются преодоление эпидемии коронавируса и стабилизация экономики.

"Эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений. Михаил Саакашвили - гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине. Развитие украинского-грузинского стратегического партнерства - это воля наших народов и мы будем делать все для того, того, чтобы его всесторонне поддерживать", - подчеркнули в МИДе.

Напомниим, после назначения Саакашвили главой украинского Исполнительного комитета реформ, Грузия, как и предупреждала ранее, решила вызвать своего посла из Украины для консультаций.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попытается сохранить стратегические отношения с Грузией даже в том случае, если та предпримет резкие шаги в адрес Украины. Президент Владимир Зеленский назвал решение Грузии ошибкой и выразил надежду, что после консультаций "все стороны поймут, что кадровая политика государства касается только его самого".