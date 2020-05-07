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На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая

Смогут работать летние площадки кафе и ресторанов, редакции СМИ, в театрах разрешены репетиции без зрителей. 

На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
Фото: Максим Козленко

На сайте Кабинета министров опубликовали распоряжение о смягчении ограничительных мер с 11 мая и продлении карантина до 22 мая.

В частности, документ, обнародованный правительством, разрешает учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты. 

Также можно работать заведениям торгового и бытового обслуживания населения, в том числе в магазинах, расположенных в ТРЦ, при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты. В помещении должно находиться не более одного посетителя на 10 кв.м. 

Постановление разрешает ресторанам и кафе, которые являются операторами рынка пищевых продуктов, открыть свои летние площадки под открытым небом с требованием расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра. Также они смогут продавать блюда на вынос.

Можно открыться музеям и историко-культурным заповедникам, а театры, цирки и концертные организации смогут проводить репетиции без зрителей.

Разрешена деятельность предприятий, задействованных в области СМИ, то есть точек продажи прессы, редакций, телерадиоорганизаций и др. 

Помимо этого, постановление снимает ограничения на деятельность адвокатов, аудиторов, психологов и стоматологов.

Постановление вступает в силу с 11 мая 2020 года. 

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после завершения всеукраинского карантина и смягчения ограничительных мер в стране могут вводить так называемый адаптивный карантин. Он означает, что в случае вспышки инфекции в отдельных регионах будут усилять карантин только там, а не в целом по стране.

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