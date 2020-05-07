В "Слуге народа" придумали новый механизм для увольнения министров по процедуре интерпелляции.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Этот малоизвестный украинцам термин означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше", - написала Кравчук в фейсбуке.

Инициировать процедуру сможет комитет или 45 народных депутатов. Дальше вопрос должен будет рассмотреть профильный комитет, а после его вывода - депутаты в зале заседаний.

"Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра", - пояснила Кравчук.

Решение Рады по министрам обороны и иностранных дел будет иметь только рекомендательный характер.

Напомним, что согласно закону о Кабинете министров, член правительства может быть уволен с должности Верховной Рады путем принятия отставки; по представлению премьер-министра; по представлению президента (для министров иностранных дел и обороны); по собственной инициативе.