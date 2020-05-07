Верланов: обыск проходил корректно, в итоге ничего не изъяли

Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов рассказал, что при обыске в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей и ничего не изъяли.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Представители СБУ предъявили мне решение суда, а также моим адвокатам. Мы с ним ознакомились. Учитывая тайну следствия, я не могу озвучивать суть предъявленного. Однако все уже знают, что на просторах интернета «гуляет» этот документ. С ним можно ознакомиться. Это и стало основанием обыска", - поянил Верланов.

По его словам, "сам обыск проходил достаточно корректно".

"В итоге у меня ничего не изъяли. Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребёнок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следовать просмотрел фотографии, телефонные книжки. Все фиксировали на камеру. Возможно, они покажут какие-то куски видео процесса обыска. Пусть это делают. Ничего не забрали, хотя у меня были разные документы. В результате, в протоколе, который я подписал, есть вступительная часть, а в следующем разделе написано, что ничего не изъято", - подчеркнул он.

Верланов считает, что причины обыска связаны с его увольнением.

"Это звенья одной цепи. До сих пор мотивов этого увольнения мне не обозначили. Мы боролись со всеми коррупционерами, всех мастей. Многим это не нравилось. По мне и по Максиму Нефьодову, на мой взгляд, это следствие разворота от проведения реформ, смена курса", - добавил экс-глава Налоговой службы.

Верланов рассказал, что вместе с адвокатами будет "анализировать произошедшее и определять дальнейшие шаги".

"Есть «кейс Уманского», когда я уже подал заявление о заведомо неправдивой информации о преступлении, есть «кейс по моему увольнению». Очевидно, сегодняшний обыск станет ещё одним «кейсом». Я к этому отношусь достаточно холодно и профессионально", - отметил он.

Напомним, сегодня утром СБУ провела обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.

Верланов выиграл конкурс на должность главы Налоговой весной 2019 года. До этого он работал замминистра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабинет министров уволил Верланова после того, как министр финансов Игорь Уманский обвинил Налоговую службу в "скрутках" НДС.