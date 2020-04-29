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Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)

Ведомства возглавили Алексей Любченко и Геннадий Плис.

Кабинет министров назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Алексей Любченко
Фото: facebook/ Алексей Любченко
Алексей Любченко

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Любченко с 2015 года занимал должность советника главы Государственной фискальной службы.

Обновлено. Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что глава Налоговой службы подпишет контракт только на период карантина, передает "Интерфакс-Украина".

"Руководителем Государственной налоговой службы назначен Алесей Любченко. Я сразу отмечу: назначение происходит путем заключения контракта на период карантина", - пояснил он.

После карантина можно будет вернуться к конкурсу. Кроме того, Любченко через 10 дней должен представить стратегический план работы.

Также на заседании 29 апреля Кабмин назначил главу Государственной аудиторской службы - им стал Геннадий Плис. Плис был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко с января 2016 года до декабря 2017 года. В начале декабря он подал в отставку. В мэрии его сменил Николай Поворозник.

Плис также избран на период карантина, и, как и глава Налоговой службы, сможет потом принять участие в конкурсе.

Геннадий Плис
Фото: kievmaf.com
Геннадий Плис

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил глав Таможенной и Налоговой служб, а также их заместителей.

В декабре 2019 года вместо Госаудитслужбы был создан Офис финансового контроля. В январе этого года ведомство возглавил Игорь Буграк, который ранее работал в Минфине - занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля. До этого руководителем Госаудитслужбы была Лидия Гаврилова, которая обвиняется в коррупционном преступлении.

26 апреля правительство объявило конкурс на руководителей Налоговой и Аудиторской службы, срок подачи документов - один день

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