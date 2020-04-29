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Петиция к Зеленскому о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ набрала 25 тыс. голосов

Петиция была зарегистрирована 15 апреля.

Петиция к Зеленскому о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ набрала 25 тыс. голосов
Фото: EPA/UPG

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому о передаче Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом)  Поместной Православной церкви Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Петиция была зарегистрирована 15 апреля и набрала необходимые 25 тыс. голосов за две недели.

"Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. Справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, признанная православным миром автокефальной на территории Украины. В свою очередь, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины", - говорится в петиции.

Автор и подписанты считают, что иерархи УПЦ МП были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа. В петиции перечисляются более 20 случаев, возмутивших их.

Напомним, ранее в Минкультуры заявляли, что государство "не собирается забирать имущество у одних церквей и передавать его другим".

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