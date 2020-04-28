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ОБСЕ подтвердила следующее заседание ТКГ 13-14 мая

Условия встречи определят в зависимости от развития ситуации с Covid-19.

ОБСЕ подтвердила следующее заседание ТКГ 13-14 мая
Фото: v-variant.com.ua

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 13-14 мая.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Мы получили информацию из офиса посла Хайди Грау (спецпредставителя председателя  ОБСЕ в Украине и ТКГ, - ред.) о том, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая. Условия встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с Covid-19", - сообщили агентству в пресс-службе ОБСЕ.

27 апреля информированный источник сообщил агентству, что следующее заседание ТКГ ожидается 14 мая.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.

На заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до православной Пасхи, который состоялся 16 апреля.

22апреля Украина в ТКГ инициировала создание группы для восстановления контроля над границей.

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