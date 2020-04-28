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Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата

Максимальный срок наказания предлагается установить в виде лишения воли от пяти до десяти лет. 

Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Олег Волошин
Фото: Макс Левин

Верховная Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за публичные призывы или пропаганду отказа от рождения детей, разрушения института семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата.

Автором законопроекта является нардеп фракции ОПЗЖ Олег Волошин, говорится на сайте парламента.

Волошин считает, что демографическая ситуация в Украине стала критической, поэтому государство должно "принимать надлежащие меры для преодоления демографической катастрофы".

Среди угроз демографии автор законопроекта назвал распространение идей чайлдфри, пропаганда разрушения институтов семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений, а также разврата.

Документ предлагает внести такие изменения в Уголовный кодекс:

  • к обстоятельствам, которые отягощают наказание, отнести совершение преступлений на почве нетерпимости к институту семьи или семейных ценностей;
  • отнести убийство по мотивам нетерпимости к институту семьи или семейным ценностям к мотивам умышленного убийства;
  • к квалифицирующим признакам, которые усиливают уголовную ответственность, аналогично к преступлениям по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, включить нетерпимость к институту семьи или семейным ценностям;
  • включить в Уголовный кодекс новую статью о публичных призывах или пропаганде отказа от рождения детей, разрушения института семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата, предусмотрев за это ответственность. 

За публичные призывы к вышеперечисленному Волошин предлагает уголовную ответственность в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 - 8500 грн) или ограничение воли сроком до 5 лет.

Если пропагандой и публичными призывами занималось служебное лицо, нардеп предлагает наказать его штрафом в 8500 - 17 000 грн или лишением воли от двух до пяти лет. Если же пропагандой занималась организованная группа, то Волошин предлагает лишать воли от пяти до десяти лет.

Напомним, что в Верховной Раде 17 января было создано межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Его членами стали 307 народных депутатов Украины. Сопредседателем группы от фракции ОПЗЖ стал Олег Волошин. 

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