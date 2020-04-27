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Нардепы просят премьера дифференцировать карантин по областям

Карантинные ограничения ставят предпринимателей в неравные условия, считают парламентарии.

Нардепы просят премьера дифференцировать карантин по областям
Фото: EPA/UPG

Народные депутаты обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дифференцировать карантинные ограничения в зависимости от уровня рисков в каждой конкретной области.

Обращение парламентариев обнародовала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Парламентарии просят премьера рассмотреть возможность введения различных ограничительных мер в зависимости от показателей заболеваемости в определенных регионах страны и смягчить карантин там, где распространение коронавируса незначительное.

Кто именно из депутатов Рады подписал обращение к главе правительства не сообщается.

Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

"Вместе с другими народными депутатами обратилась к премьеру с просьбой пересмотреть ограничительные меры в различных регионах страны. В Черновицкой области у нас 1308 больных, а Черниговской - 22. Почему мы остановили экономику в областях, где вирус не распространяется?" - написала Пидласа на своей странице в Facebook.

Нардеп считает, что карантинные ограничения ставят предпринимателей в неравные условия.

"Вы можете купить кофе в McDonald’s, но вместе с тем маленькая кофейня работать не может. Строительный гипермаркет работает (с огромными скоплениями людей), а магазинчики со стройматериалами на рынке - нет. Это абсурд. Закрытие рынков - вообще отдельная тема", - отметила депутатка.

Пидласа считает, что нужно позволить бизнесу снова работать с соблюдением правил социальной дистанции и регулярной дезинфекции.

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил что второй, третий или четвертый этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

Накануне Минздрав показал скорость распространения коронавируса в областях.

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