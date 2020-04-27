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В "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады планируется на четверг

Законопроект о банках во втором чтении рассматривать пока не планируют.

В "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады планируется на четверг
Фото: facebook/Евгения Кравчук

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 30 апреля. Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг", - заявила она.

Повестка дня еще формируется, однако, по словам Кравчук, на ближайшем заседании не будут рассматривать так называемый антиколомойский законопроект о банках по сути, однако возможно голосование за применение к нему спецпроцедуры, "которая позволит потом его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по сути".

Напомним, что к "антиколомойскому" закону подали больше 16 тысяч поправок. Если депутаты решились бы войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это могло бы затянуться на многие месяцы, и работа парламента была бы заблокирована. Самое большое количество правок подал Антон Поляков. 

На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

В тот же день Верховная Рада зарегистрировала 4 проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопроект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это заблокировало подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым. 

На заседании 24 апреля Верховная Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент, который позволяет рассмотреть так называемый антиколомойский законопроект по особой процедуре. 

27 апреля финансовый комитет Верховной Рады закончил рассмотрение 16 тысяч правок к законопроекту №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам и утвердил проект банковского закона ко второму чтению.

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