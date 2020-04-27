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Хроніки Опішнянської ОТГ: як нардеп вчергове «переписав» перспективний план Полтавської області

Поки вся країна перебуває на карантині, деякі політики та чиновники використовують цей час для просування власних інтересів та розв'язання територіальних питань на свою користь.

Я вже розповідав про баталії, які розгорнулися за дві сільські ради на Полтавщині – Ставківську і Кирило-Ганнівську. За методикою, обидві мали приєднатися до Опішнянської ОТГ, а не до Зіньківської. Так мало бути, бо до Опішні людям ближче, там є всі умови, це раціонально економічно і найголовніше – так хотіли люди.

Ми з однодумцями брали участь у різних засіданнях, писали десятки листів, їздили до Києва, ходили в Полтавську ОДА. Ми просили, доводили, показували розрахунки і навіть влаштовували вуличні голосування.

Як результат, Ставкове ухвалило рішення приєднатися до Зіньківської ОТГ. А от у Кирило-Ганнівці сільрада влаштувала міні референдум, на якому понад 60% людей проголосували за приєднання до Опішні. Сільська рада ухвалила відповідне рішення і звернулася до Кабміну та Полтавської ОДА. Там внесли зміни, а ми зітхнули із полегшенням.

Але на цьому все не закінчилося – нещодавно стало відомо, що народний депутат України, за сумісництвом власник місцевого сільськогосподарського товариства, шантажуючи владу голосами у Верховній Раді, знову «продавив» приєднання Кирило-Ганнівської сільради до Зінькова. Доки ми тут боремося із коронавірусом, закуповуємо обладнання до лікарень, займаємося розвезенням продуктів для пенсіонерів, він просто взяв і домовився з потрібними людьми «на горі». У Полтавській ОДА такий різкий розворот і чергову зміну пріоритетів пояснюють власним «баченням» Перспективного плану. Але у мене виникає логічне питання: чи було керівництво області, наприклад, у Кирило-Ганнівці і чи знають чиновники, де місцевим мешканцям зручніше отримувати соціальні чи, скажімо, медичні послуги? Чи запитав хтось у людей, куди вони хочуть приєднуватися? Чи, можливо, ці питання ніколи й не цікавили чиновників і вони мають у цій історії власні інтереси?

Днями відбудеться затвердження перспективного плану Полтавської області Кабміном. І я нагадаю, що немає жодної причини приєднувати Кирило-Ганнівську сільську раду до Зінькова, бо:

1. За нормативною методикою, Кирило-Ганнівка має бути приєднана до Опішнянської ОТГ (саме так було у перспективному плані 2015 року, який склали виключно за методикою, а не з політичних міркувань);

2. Понад 80% мешканців сільради поставили підписи за приєднання до Опішні;

3. Більш ніж 60% при вуличному обході проголосували за приєднання до Опішні;

4. Кирило-Ганнівська сільська рада прийняла офіційне рішення про приєднання до Опішнянської ОТГ і звернулася до всіх необхідних органів із ним.

Жодної підстави вчинити інакше, окрім того, що так хочеться одній людині.

Микола Різник Микола Різник , Голова Опішнянської ОТГ у Полтавській області
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