Хроніки Опішнянської ОТГ: як нардеп вчергове «переписав» перспективний план Полтавської області

Поки вся країна перебуває на карантині , деякі політики та чиновники використовують цей час для просування власних інтересів та розв'язання територіальних питань на свою користь.

Я вже розповідав про баталії, які розгорнулися за дві сільські ради на Полтавщині – Ставківську і Кирило-Ганнівську. За методикою, обидві мали приєднатися до Опішнянської ОТГ, а не до Зіньківської. Так мало бути, бо до Опішні людям ближче, там є всі умови, це раціонально економічно і найголовніше – так хотіли люди.

Ми з однодумцями брали участь у різних засіданнях, писали десятки листів, їздили до Києва, ходили в Полтавську ОДА. Ми просили, доводили, показували розрахунки і навіть влаштовували вуличні голосування.

Як результат, Ставкове ухвалило рішення приєднатися до Зіньківської ОТГ. А от у Кирило-Ганнівці сільрада влаштувала міні референдум, на якому понад 60% людей проголосували за приєднання до Опішні. Сільська рада ухвалила відповідне рішення і звернулася до Кабміну та Полтавської ОДА. Там внесли зміни, а ми зітхнули із полегшенням.

Але на цьому все не закінчилося – нещодавно стало відомо, що народний депутат України, за сумісництвом власник місцевого сільськогосподарського товариства, шантажуючи владу голосами у Верховній Раді, знову «продавив» приєднання Кирило-Ганнівської сільради до Зінькова. Доки ми тут боремося із коронавірусом, закуповуємо обладнання до лікарень, займаємося розвезенням продуктів для пенсіонерів, він просто взяв і домовився з потрібними людьми «на горі». У Полтавській ОДА такий різкий розворот і чергову зміну пріоритетів пояснюють власним «баченням» Перспективного плану. Але у мене виникає логічне питання: чи було керівництво області, наприклад, у Кирило-Ганнівці і чи знають чиновники, де місцевим мешканцям зручніше отримувати соціальні чи, скажімо, медичні послуги? Чи запитав хтось у людей, куди вони хочуть приєднуватися? Чи, можливо, ці питання ніколи й не цікавили чиновників і вони мають у цій історії власні інтереси?

Днями відбудеться затвердження перспективного плану Полтавської області Кабміном. І я нагадаю, що немає жодної причини приєднувати Кирило-Ганнівську сільську раду до Зінькова, бо:

1. За нормативною методикою, Кирило-Ганнівка має бути приєднана до Опішнянської ОТГ (саме так було у перспективному плані 2015 року, який склали виключно за методикою, а не з політичних міркувань);

2. Понад 80% мешканців сільради поставили підписи за приєднання до Опішні;

3. Більш ніж 60% при вуличному обході проголосували за приєднання до Опішні;

4. Кирило-Ганнівська сільська рада прийняла офіційне рішення про приєднання до Опішнянської ОТГ і звернулася до всіх необхідних органів із ним.

Жодної підстави вчинити інакше, окрім того, що так хочеться одній людині.