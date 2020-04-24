Судить Президента

В хаосе и коррупции украинский суд даёт призрачную надежду на соблюдение гражданских прав и следование законам. Да, суд может заставить любую государственную структуру соблюдать законы, но кто заставит их соблюдать сам суд?
Моя многолетняя обширная практика участия во всех видах судопроизводства (кроме хозяйственного), во всех инстанциях, говорит о том, что доказать нарушения, совершённые государственными структурами, крайне сложно даже при всей их очевидности. Чем выше уровень этих структур, тем меньше вероятность, что решение будет вынесено в интересах простых граждан. Но сложность пути - не повод стоять на месте, тем более - отступать.
В настоящее время мной поданы два иска против министерства юстиции и кабинета министров Украины. Оба они касаются прав заключённых. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, в нарушение требований Конституции, принял решение на год отсрочить улучшение норм питания осужденных. Ни для кого не секрет, что зеков кормят просто ужасно. По мнению Гончарука так их должны кормить и дальше, но я с ним не согласен и, надеюсь, что суд встанет на мою сторону.
Тем временем министерство юстиции, руководствуясь отжившими свой век нормативно-правовыми актами времён Виктора Януковича, продолжает политику дискриминации заключённых мужского пола, которые имеют значительно меньше прав на гигиенические процедуры, чем женщины. В условиях тотальной антисанитарии украинских тюрем, на фоне вирусной угрозы неплохо было бы суду их уравнять.
Также я обжалую конституционность некоторых положений закона, вводящего в действие новый Верховный Суд. Однако же самый интересный мой иск подан против первого лица нашего государства - Президента Украины Владимира Зеленского.
Благодаря бездеятельности Президента закон о декомунизации не выполняется. Меня до сих пор судит Дзержинский районный суд города Харькова. А вместе со мной тысячи других людей ожидают решений, которые будут выносить суды названные в честь самых кровавых палачей в мировой истории.
Лишь Президент может инициировать законопроект о ликвидации старых советских судов и создании на их месте новых. Эту обязанность игнорировал прошлый Президент, игнорирует её и нынешний. Уже скоро мы узнаем, могут ли судьи обязать Президента продолжить декоммунизацию или их вполне устраивает ставшая уже привычной политика избирательного применения норм закона.