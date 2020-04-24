Судить Президента

Одному из авторов конституции Соединённых Штатов Америки президенту Томасу Джефферсону часто приписывают следующие слова: "Когда государство становится преступником, право судить переходит к каждому гражданину". В условиях тотального беззакония власть имущим следовало бы крепко задуматься о смысле этих слов.

В хаосе и коррупции украинский суд даёт призрачную надежду на соблюдение гражданских прав и следование законам. Да, суд может заставить любую государственную структуру соблюдать законы, но кто заставит их соблюдать сам суд?

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Моя многолетняя обширная практика участия во всех видах судопроизводства (кроме хозяйственного), во всех инстанциях, говорит о том, что доказать нарушения, совершённые государственными структурами, крайне сложно даже при всей их очевидности. Чем выше уровень этих структур, тем меньше вероятность, что решение будет вынесено в интересах простых граждан. Но сложность пути - не повод стоять на месте, тем более - отступать.

В настоящее время мной поданы два иска против министерства юстиции и кабинета министров Украины. Оба они касаются прав заключённых. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, в нарушение требований Конституции, принял решение на год отсрочить улучшение норм питания осужденных. Ни для кого не секрет, что зеков кормят просто ужасно. По мнению Гончарука так их должны кормить и дальше, но я с ним не согласен и, надеюсь, что суд встанет на мою сторону.

Тем временем министерство юстиции, руководствуясь отжившими свой век нормативно-правовыми актами времён Виктора Януковича, продолжает политику дискриминации заключённых мужского пола, которые имеют значительно меньше прав на гигиенические процедуры, чем женщины. В условиях тотальной антисанитарии украинских тюрем, на фоне вирусной угрозы неплохо было бы суду их уравнять.

Также я обжалую конституционность некоторых положений закона, вводящего в действие новый Верховный Суд. Однако же самый интересный мой иск подан против первого лица нашего государства - Президента Украины Владимира Зеленского.

Благодаря бездеятельности Президента закон о декомунизации не выполняется. Меня до сих пор судит Дзержинский районный суд города Харькова. А вместе со мной тысячи других людей ожидают решений, которые будут выносить суды названные в честь самых кровавых палачей в мировой истории.

Лишь Президент может инициировать законопроект о ликвидации старых советских судов и создании на их месте новых. Эту обязанность игнорировал прошлый Президент, игнорирует её и нынешний. Уже скоро мы узнаем, могут ли судьи обязать Президента продолжить декоммунизацию или их вполне устраивает ставшая уже привычной политика избирательного применения норм закона.