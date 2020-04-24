Happy City. Как интеграция горожан меняет города. Часть 2

В предыдущей части мы говорили про Social Resilience - социальную устойчивость в кризисные для городов времена. Про то, как меняется майндсет горожан, и как это влияет на общий успех, говорили о счастье горожан, как критерии успешности города.

Фото: предоставлено Владиславом Голдаковским

Развитие горожан, как структурообразующая функция города будущего

То есть когда мы говорим о концепте города счастья - мы говорим о главном процессе в этой парадигме - постоянного развития, образования, воспитания в области межличностных отношений?

Да, именно это. И сам процесс развития, построения связей есть ключевым фактором этого счастья. Все остальные структуры должны быть этому подчинены. Включая возможность архитектурной и планировочной компоненте обеспечить это развитие в своих рамках.

Интересно, что раньше в разные эпохи, города формировались вокруг ресурсов - ценностей того времени - защите, возможности зарабатывать, реализовывать себя. Теперь это развитие и массовое образование?

Теперь - это человеческий ресурс. Связи отношения. Человек может работать онлайн где угодно. Деньги теряют свою локальную особенность. Производства тоже не привязывают человека к месту сегодня. Поэтому главный структурообразующий фактор городов ближайшего будущего - это отношения, которые будут развивать человека.

Тоже самое касается и сотрудника на работе. Сегодня он будет работать не просто там где много платят, а там где интересно и там где он развивается как личность.

Мы создаем такие условия на уровне целых городов и у нас есть методология как это делать пошагово для каждого конкретного случая.

Массовое образование, развитие? Это реально?

Сейчас, используя интернет связь, мы можем одновременно покрывать миллионные аудитории очень быстро и эффективно.

Сама методология работы для разных городов одинаковая или в каждом случае отличается?

Мы говорим, что главное направление которое мы развиваем и к которому, мы считаем, нас толкает природа - это интеграция. Вместе с тем, у каждого города есть своя особенность. Нью Йорк, Лондон - свои - культурные, социальные. Мы живем в эпоху метамодернизма, множества разных модернизмов.

Разные сценарии будущего у городов могут существовать одновременно. Одновременно развивается множество альтернативных равноценных реальностей и необходимо их связать между собой. Мы связываем их в общую модель будущего для города. И в каждом городе это свой индивидуальный процесс.

Почему не бывает пробок у муравьев?

Ок, представим будущее города, в котором вам на сто процентов удалось реализовать вашу программу. Что это за будущее?

Мы ставим за цель интеграцию общества в живой цельный организм. В нем каждая часть, каждый орган занят своей работой, но у них есть общее сознание, иммунная система, слаженность.

Есть интересные исследования групповой динамики муравьев, как работают их колонии. Почему у них нет пробок, к примеру.

У них есть естественное общее ощущение группы. И каждый муравей чувствует состояние всей группы, которая несет деревяшку, например, или делает работу какую-то. И если он чувствует, что может замедлить работу группы - он подстраивается под самую эффективную модель поведения для группы. И так каждый.

Исследователи пытались создать множество алгоритмов того, как это можно сделать в ситуации с муравьями. И все равно, самой эффективной стратегией поведения была сонастройка всей системы в каждый момент, естественный алгоритм поведения группы муравьев, который существует в их коллективном разуме.

Но мы же не муравьи.

Да, в людях такого нет от природы. И это нормально, мы не должны быть такими инстинктивно. У каждого есть своя индивидуальность. И именно благодаря ей, мы должны подняться на такой уровень связи, построения коллективного разума, где я увижу свой самый эффективный вклад в группу, в город, скажем. Мы называем это МУДРОСТЬЮ ВОСПОЛНЕНИЯ. Где я могу восполнить общество своим уникумом. Есть во мне такой ресурс. Как отпечатки пальцев, свой. Есть у меня такое место и возможность. Это место раскрывается именно в интеграции. В дезинтеграции, мы разрушаем себя, и все вокруг. Мы болеем.

Но простой человек, обычно видит именно дезинтеграцию, как самую эффективную стратегию для реализации своей индивидуальности.

Все наоборот. Это от непонимания как это работает. Конечно, когда мы пытаемся всех унифицировать и засунуть в похожую ячейку - это ужас.

Но если процесс интеграции происходит правильно, человек себя раскрывает в обществе,растит свой потенциал. И он чувствует, что наконец-то он нужен там. Именно благодаря его вкладу растет все общество. Это огромное удовлетворение - наконец-то я нахожу свое место. Этого люди ищут везде, сегодня.

Фото: предоставлено Владиславом Голдаковским

Социальный конфликт, как возможность

В Украине мы живем в достаточно конфликтной среде внутри городов. Власть и горожане, бизнес - все это враждующие стороны.

Это везде так. Мы должны понимать природу вещей. Мы работаем с человеческими структурами, с человеческой архитектурой. Вся жизнь человека - это конфликт. В нашем организме постоянно происходит множество конфликтов. Но - именно способность переносить конфликты и определяет мощь группы. Насколько люди могут преобразовывать энергию конфликта в общее развитие. Мы учим как правильно расколоться и потом собраться обратно на новом уровне интеграции. И так каждый раз.

Природа нас специально раскалывает и ждет что мы перегрупируемся на новую ступень.

В этом и есть разница между развитым и неразвитым человеком. Неразвитый человек - не аджильный. Не может адаптироваться быстро, не умеет работать с расколом. Его раскалывают - он плачет. Обиделся, ушел.

Но чем более плотные и качественные связи у человека с окружением, тем он более развит, силен. Вовлечен. Он крепко стоит на ногах, не уходит, не замыкается. Так работают и крупные социальные структуры.

Чем проверяются качество таких связей?

Готов ли я выйти на войну ради них. Готов ли я чем-то пожертвовать ради них. Ради своего города, страны, организации. Это очень редкое свойство от природы, которое необходимо развивать.

Мы не работаем прямо с человеком. Мы работаем над связями между людьми. Строим сеть связи между нами которая становится городом. Но это не люди отдельно друг от друга - это именно сеть связи между ними, которая держит людей, формирует их будущее.

Эта сеть - это какая-то отдельная структура - надперсональная? Которая живет по своим законам?

Да, есть сетевая наука, которая пытается это изучать сегодня. Есть социологи Фаулер и Кристакис, которые этим занимаются в США. Мы тоже.

Критическая масса перемен

Какова критическая масса людей, чтобы запустить работу изменений в такой сети в городе.

Да, нужно сказать, что арифметически - это десять процентов населения, эмпирически - двадцать пять, зависит от количества, конечно. Как только ты их меняешь - все общество идет на переворот. В таком случае система начинает самообучаться, генерировать свою энергию и развиваться. В итоге приводя всех участников к ощущению одного организма.

Все жители города должны ощущать себя как один организм?

Да, но каждый по своему. В мере своего развития. В мере вовлечения. Есть разница между мэром, который видит всю структуру, и рядовым служащим, который на своем месте просто делает все что может для общего блага.

Они оба чувствуют интеграцию города, чувствуют огромное наслаждение от сопричастности к этому, но также как и в теле, есть разные клетки, разные роли, но в рамках общего иммунитета и общей нервной системы.

Как вы приводите к этому состоянию жителей?

Процесс грубо состоит из нескольких этапов. Первое - люди обучаются законам интеграции. Это касается и глобальной интеграции - когда природа вынуждает нас менять общественный строй с линеарного эгоистического развития на сетевое общество. В процессе работы и обучения, у человека рождается новое желание - к соучастию, сопричастности к интеграции. Этого желания уже достаточно, для того, чтобы дальше развивать общество или группу в которой он находится, учитывая ее особенности.

Вся наша ситуация - политическая, экономическая, культурная - это результат нашего взгляда на мир. Меняя его - мы приходим к другой экономике. Давайте работать с людьми и они, меняясь, будут строить иначе свою семью, свое предприятие, город, страну.

Будут развивать свою профессию, чтобы она не была обратной общим интеграционным процессам, а наоборот их продвигала вперед.

Управление изменениями

И в чем ваша методология, для того чтобы построить такое сетевое сообщество? Вы строите какую-то развивающую модель управления, некую сеть?

В целом да. Мы говорим, что у нас есть сеть из горизонтальных, вертикальных и глубинных связей, развивающих интеграцию в городе.

Горизонтальные - это некие коммуникативные арки, которые соединяют все уровни города одной идеей, одним понятийным языком. Это все население города, ведущие направления, отрасли в городе.

Вертикальные - это глубинная проработка отраслей города, в построении общей морфологии связей, идеологии, коммуникаций, эффективных процессов.

То есть, когда мы говорим о горизонтальных арках - от мала до велика все должны понимать более-менее что происходит, в каком процессе мы находимся в данный момент. Должны понимать почему это важно и хотеть быть причастными к этому.

Это некое развитие public sphere, как говорил Хабермас - которая занимается не только политической территорией отношений, но и межличностными связями и тем что между ними.

Лидер нового времени должен заниматься этой сферой, где мы можем говорить обо всем.

Как правило, мы делаем несколько таких градообразующих арок - дискуссий, информационных поводов - есть много вариантов выражения, где мы представляем модель и обсуждаем ее, давая возможность каждому от самого простого человека до мэра быть включенным в одно смысловое поле, выразить свое мнение, почувствовать, что в этом кругу где мы вместе - нет разницы между нами.

Почувствовать, что в этом кругу, сейчас мы создаем ДНК нашего общества.

Фото: предоставлено Владиславом Голдаковским

ДНК нового города

Это самое важное, чтобы в каждом сидело даже самое маленькое понимание этого ДНК, чтобы мы начали говорить одним языком. Вместе разрабатывать наш социальный интеллект, нашу общую цель. Давайте вместе будем мечтать, думать о будущем.

Даже просто жизнь этой мечтой уже продвигает меня к ней. Так, играя в следующее состояние, нас развивает природа, так растут дети - это естественный механизм роста.

Мы к сожалению очень мало пользуемся этим механизмом в нашей повседневной жизни. Если человек видит перед собой позитивное будущее себе, своим детям - ему есть для чего жить, есть для чего работать, для чего вкладывать.

Поэтому эти коммуникационные арки - это программы для всех, начиная от муниципалитета до обычного горожанина. Как минимум 3-4 раза в год. Все понимают что происходит, как мы продвинулись, как мы идем к этой цели. В конце концов эта идея должна покрыть в разном объеме, но всех жителей города.

Фото: предоставлено Владиславом Голдаковским

Коммуникативная архитектура перемен

Как это происходит практически? Как можно покрыть весь город? Это какие-то курсы, занятия, программы онлайн?

Да, все что касается информирования населения, обучения знанию проекта, пониманию процесса - все это, особенно в мегаполисах, происходит виртуально.

Мы специалисты в этом, как построить сеть такого онлайн обучения - это и вебинары и веб конференции, курсы self study.

Есть ресурс - сайт, группа сайтов, где ты находишься в понимании процесса, можешь оставить обратную связь, получить поддержку. Что происходит, каких тем мы коснулись, как мы это проходим, кто и как это воспринимает, фотографии, видео онлайн конференции и тд.

Просвещение в этом процессе - очень важно, поскольку оно само по себе воспитывает горожанина. Даже люди которые не будут углубляться в этот процесс сильно, а только в общем - нужно чтобы чтобы эта арка их коснулась.

Чтобы все понимали процесс, его главные тезисы, его главные принципы. Каким примером мы будем потом и для кого. Эта арка проходит широко по всему городу, по всем сообществам - профессиональным, по интересам, простым горожанам.

Все они должны как минимум два три раза в год пройти или макро или микро обучение. В идеале, это весь город.

Даже немного, даже инфоповод, даже видео реклама - я увидел ролик и уже к этому сопричастен.

Вплоть до того, что все постоянно обучаются в рамках этого проекта?

Да, в идеале все время обучаться. Но, конечно, есть много разных форм и языков, как эффективно вовлечь население в эту коммуникацию.

Самый эффективный - это конечно образовательный курс, но могут быть варианты и проще, быстрее, дешевле, поверхностей. В итоге человек начинает связывать свое личное развитие с развитием своего города. Они соединяются.

Получается, что такой образовательный процесс - это формообразующая функция города сегодня?

Да, как мы говорили - раньше это были другие факторы, сейчас это человеческий ресурс и возможность развития. Конечно, сама архитектура города должна способствовать этому - позволять проводить эти встречи, сопровождать процесс обучения. Public spaces, школы - должны быть построены иначе.

Это что касается горизонтальных коммуникативных арок, но также вы входите и в сектора по вертикали?

Да, в некоторые сектора города мы входим более глубоко, там немного другая программа - раз в месяц или раз в неделю у тебя есть процесс модерации и обучения. Это касается всех градообразующих направлений города, отраслей - транспорт, экономика, образование, здравоохранение, полиция, культура. Люди встречаются физически и виртуально, учатся, участвуют в семинарах. Тут мы обучаем руководителей направлений в муниципалитете и помогаем запустить этот процесс вместе с ними. Мы делаем их настоящими лидерами, в направлении Social Based Leadership.

Мы хотим чтобы они вели процессы. Мы не хотим строить зависимость от себя, скорее оставить методику, как работать и научить.

Какие сектора вы берете в работу в первую очередь? Это какие-то высшие уровни менеджмента города?

Высшие уровни обязаны принимать участие с самого начала. Я имею в виду функциональные звенья - не политики, а профессионалы. Политик должен быть включен, должен об этом знать. Профессионалы, в конце концов остаются и после смены политика и поэтому должны знать методику интеграции - они связывают систему прочной сетью. И так во всех больших системах.

Поэтому, мы начинаем по вертикали с профессиональных секторов. У них есть профессионализм - мы помогаем им одеть интегральные очки. И с этого начинаются перемены, эволюция. С этого начинается выздоровление организма. В конце - концов в теле органы остаются те же - только выздоравливают. За редким исключением нужна пересадка.

Если ты позволяешь телу правильно интегрироваться - оно само себя вылечивает. Внешняя терапия - это не всегда системный подход.