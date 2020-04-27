Happy City. Как интеграция горожан меняет города. Часть 3

В предыдущей части мы говорили о массовом образовательном процессе в котором участвуют горожане, как о структурообразующей функции города будущего. Доктор Эли Винокур считает, что такой процесс интегрирует все основные отрасли и системы в городе между собой и о том, что это единственный способ предотвращения социальных конфликтов. Говорили о потенциальных изменениях, которые несет этот процесс. О его архитектуре.

Фото: предоставлено Владиславом Голдаковским

Революция VS Эволюция

Такая модель, о которой вы говорите, должна быть выгодна власти. Я вижу, что сегодня представители власти в разных странах столкнулись с интересным явлением: легче сегодня получить власть, используя медиа механизмы, но гораздо сложнее ее потом удержать - оправдать ожидания, выстроить солидарные отношения с вчерашним избирателем.

В сущности да. Сегодня власть глобально во-многом находится у развилки - либо занимается населением, развивает его, развивается вместе с ним - либо пропасть, протесты, снова социальные катаклизмы. Ну и конечно, те изменения о которых мы говорим - это большая системная работа, которая возможна только в партнерстве с муниципальной, государственной властью.

Мы говорим о модели без протестного развития общества?

Да, в сущности, протесты - это необходимый социальный механизм развития. Мы говорили уже, что интеграция - это программа природы, как мы считаем, которая движет и городами в том числе. Интегрировать власть и народ , народ и город друг в друга природа может либо взрывом, когда части перемешиваются конфликтно, либо планомерной работой, совместного развития, построения коммуникации, связи, общей цели своего общего будущего состояния +1.

Насколько плотной должна быть коммуникация между властью и городом?

Сегодня, мы нуждаемся в методологии agile. Когда коммуникация - это стиль работы, постоянная, в режиме реального времени проверка состояния связи между всеми участниками процесса. Только так можно обеспечить эффективность.

Фото: предоставлено Владиславом Голдаковским

У нас в Украине народ раз в десять лет снимает власть через революцию. Часто для человека этот опыт участия в общем большом протестном действии становится очень ярким и важным. Есть ли пути как трансформировать эту внутреннюю энергию в конструктивное русло. Пойти не революционным, а эволюционным путем? Найти такую модель.

У нас была похожая ситуация в Израиле в 2011 году. И мы как раз решили использовать эту социальную энергию конструктивно. Мы сделали акцию 1000 круглых столов. Проводили большие мероприятия по всей стране. Самая широкая аудитория. Заполненные площади в городах. Это был просто социальный взрыв, который во многом снял общественное напряжение, направил его.

Программа построения будущего

Ок, давайте поговорим о программе изменений в городе. На какие этапы делится ваша программа? Какие этапы интеграции города можно было бы выделить? Сколько она длится?

Грубо, наша программа изменений - это три этапа, которые можно делить и на три года и на три месяца, в зависимости от ситуации. Мы делим их так:

Первый этап - EXPOSURE, выработка общих принципов и для менеджмента города и для широкой общественности. Тут мы ведем все процессы.

Второй этап - REALIZATION, внедрение систем интеграции во все системы.

Третий этап - DEEP IMPLEMENTATION, строительство независимости и самовоспроизводство системы. В этом случае, мы даем руководителям направлений в городе самим вести процессы интеграции, помогая им дистанционно.

Первый этап - это основные изменения, на уровне сознания. Как мы хотим чтобы бы выглядел наш город. На всех уровнях - на уровне процессов, отношений, целей, атмосферы.

Мы полностью меняем подходы в работе. Всю матрицу взаимоотношений в организации, в городе , личных и деловых - в сторону интегральности. Как правильно работать между собой как сообщество и община. Как должны выглядеть наши взаимоотношения межличностные и рабочие, политические.

Тут вы работаете только с менеджментом муниципалитета?

Нет и на первом этапе мы уже работаем с широкой аудиторией. Широкая аудитория всегда, на каждом этапе должна получать свою подпитку.

Также, в рамках первого этапа, мы входим в один сектор вертикально очень глубоко. Это может быть и министерство и управление, какой-то отдел или целая отрасль.

Что происходит на втором и третьем этапе?

Во второй этап, мы запускаем работу всей системы в целом. Каждый крупный отдел уже обладает к этому моменту общим языком, идеологией и способами эффективной коммуникации. Поэтому дальше мы можем работать с конкретными кейсами по отраслям. В каждом направлении есть наш референт, который следит за процессами, чтобы все они работали на общий процесс интеграции.

До этого мы вели процессы. Встречаемся со всеми менеджерами и строим из них команду. Вместе создаем ДНК ценностей, принципов, отношений, целей нашего города.

Потом эта ДНК влияет на каждую систему отдельно. Дальше она спускается на все системы. Как это для влияет на детские садики, на школы, на транспорт, на бизнес, на полицию. Когда создается доверие между системами.

И на третьем этапе - это уже самостоятельная имплементация. Работа в новых ценностях, реализация проектов, связей, которых родилось уже очень много.

Коронавирус и города

Сейчас мы находимся в особый момент. Коронавирус, полностью меняет наше отношение с городом. Карантин. Как поменялась ваша работа?

Все те формы, которые мы вели физически - мы ведем виртуально. Если раньше мы встречались с каким-то отделом раз в месяц на 4-5 часов. Сейчас - это на полтора часа, но каждую неделю.

В течении встреч, мы подводим итоги проведенной работы, выясняем наше текущее состояние.

Сейчас больше внимания мы уделяем нашему текущему состоянию - насколько то что происходит во всем мире с карантином отразится на нас. Как мы развиваемся в этом моменте. Не говорим о том: вот закончится карантин и мы вернемся к прошлой жизни. Нет, мы пытаемся максимально использовать этот рычаг для подъема.

Этот кризис, он системообразующий, то есть он меняет эпоху. И мы работаем над тем чтобы обеспечить эти изменения плавно и комфортно для города.

У нас есть модель этих изменений. Это 4 стадии.

Первая стадия - это раскрытие момента. Кризис - это серьезно, он остается с нами, он требует изменений. Сейчас все находятся в этом.

Вторая стадия - это осознание, что кризис требует изменений. Что с этого момента будет меняться все - транспорт, менеджмент, архитектура, социальные отношения. И мы должны запускать эти изменении, иначе мы не будем соответствовать моменту.

Третья стадия - сопротивление. Когда я не хочу этих изменений, я хочу все вернуть как было. И тут все зависит от нас, насколько мы поможем людям измениться. Даже если я не хочу идти в следующий класс в школе, но мне все-таки придется - я все-таки вырос.

Четвертый этап - это согласие жить новым миром. Согласие переходит в желание построить наши системы заново. Это позволит нам выйти из кризиса гораздо более сильными социально, понять, что это не просто удар - а восхождение на новый уровень.

Когда я понимаю, что не стоит тормозить развитие, а необходимо меняться, я начинаю развиваться комфортно.

И сейчас мы пытаемся через наши программы с городами, перейти с первого на второй этап.

Эта как та модель с муравьями, которые идут струей. Ты должен в этот момент находиться в потоке, осознать его. Как только я это делаю, я могу управлять моментом, и создать из себя будущее.

Часть второго состояния, второй стадии предполагает возможность представить себе мое более исправленное, продвинутое состояние в котором я хочу жить. Мое Х +1.

Это и разделяет людей на тех которых кризисы подавляют и тех кто эволюционирует.

Дети, тем что они играют в будущее состояние - они растут. Природа меня развивает таким образом.

Как мы хотим видеть наш город, наш муниципалитет, наши системы после карантина? У нас появилось время, наконец-то думать куда мы хотим вести наше общество, город. И мы вместе сейчас формируем этот наш Х+1. У каждого свой личный и у всех вместе.

Мы даем им материал для домашнего дистанционного обучения и на совместных встречах мы распаковываем его. Вместе строим это состояние.

Как превращается гусеница в бабочку? Сначала гусеница развивается, толстеет, становится шире, как мы до кризиса. Клетки в гусенице - думают что все ок, это будет происходить бесконечно. Экономика, промышленность растут. Вдруг, начинает что-то происходить, процессы замедляются, начинается трансформация. И тут некоторые клетки разделяются на две части: те кто воспринимают происходящее, как кризис, находятся в нем, и те кто представляет будущее состояние. Их даже назвали imagination cells. Вот именно из них и рождается бабочка.

Сейчас мы проходим именно этот процесс глобально и в наших городах.