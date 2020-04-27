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Власть заморозила выплаты молодым учителям

В изменениях, которые были сделаны правительством в государственном бюджете в связи с эпидемией коронавируса и кризисом, не просматривается социальная функция государства.

Цивилизованные страны во время такого бедствия, как эпидемии расходы увеличивают, а у нас наоборот сокращают. Мы видим это по изменениям в бюджете, когда социальные программы, образовательные, культурные и медицинские попали под сокращения. Так 74 тысячам молодых учителей заморозили выплаты!

Фото: bobr.by

Во время эпидемии бездумное внедрение второго уровня медицинской реформы привело к тому, что более тысячи медицинских учреждений, больниц будут получать финансирование на 20-50 % меньше, чем в прошлом году, хотя они должны были получать больше в связи с пандемией, а им наоборот сократили финансирование, это угрожает массовым увольнением медработников. Такие примеры можно привести по каждому социальному направлению.

Согласно решениям правительства и Верховной Рады, молодые учителя не получат поддержки от государства и будут получать только оклад. Из тех коронавирусных изменений Министерству образования сократили расходы на полтора миллиарда гривен, что должны были пойти на поддержку молодых учителей. Им должны были идти доплаты в течение года по 21 тысячи гривен. Эти доплаты вообще отменили и заморозили на уровне должностных окладов зарплату именно молодым учителям.

Стало известно, сейчас в школах чиновники оказывают давление на учителей пенсионного возраста или предпенсионного возраста. Их заставляют подписывать всего лишь однолетние контракты на продолжение работы, а кто отказывается, их просто увольняют и все. Не видно как-то выполнения обещаний по 4 тысячи евро платить каждому учителю, а видим наоборот, что молодым учителям заморозили выплаты, а старших учителей нагло выталкивают с работы на пенсию!

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
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