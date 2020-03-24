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На время карантина Офис президента подготовил онлайн-курс для учителей

Почти пять тыс. педагогов уже его прошли и получили электронные сертификаты.

На время карантина Офис президента подготовил онлайн-курс для учителей
Архивное фото

На время карантина Офис президента подготовил онлайн-курс для учителей.

Об этом сообщила пресс-служба ОП в Telegram.

"В рамках инициативы президента Владимира Зеленского по цифровой трансформации государства за 72 часа был разработан курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-курс содержит шесть видеороликов.

За сутки для обучения  зарегистрировались более 6 тыс. педагогов, из которых почти пять тыс. уже прошли курс и получили электронные сертификаты.

Напомним, в Киеве, как и по всей стране, до 3 апреля объявлен карантин из-за распространения коронавируса. Закрыты детские сады, а школам было рекомендовано проводить занятия дистанционно. Подробнее о том, как школы приспосабливаются к дистанционному обучению, читайте в материале LB.ua "Нушенята".

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