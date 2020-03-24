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​В Польше до 11 апреля запретили выходить на улицу без необходимости

Правительство страны ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

​В Польше до 11 апреля запретили выходить на улицу без необходимости
Фото: EPA/UPG

Правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает "Польское радио".

"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных потребностей, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", - сказал он.

Также не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Запрещены массовые скопления людей, в том числе детей на игровых площадках, пикники и любые публичные собрания, то есть собрания более двух человек. Ограничения на собрания более двух человек не распространяются на семьи. Не более пяти верующих смогут присутствовать на мессах (не считая священников). Ограничения не касаются волонтеров, которые помогают пожилым людям.

Количество пассажиров в общественном транспорте также ограничено: в салоне сможет находиться не больше людей, чем половина всех мест для сидения.

Каждый, кто возвращается из-за границы, должен пройти двухнедельный карантин. Это не относится к лицам, которые путешествуют по работе.

За нарушение ограничений будут налагаться штрафы до 5000 злотых (около 1090 евро).

Шумовский также призвал связываться с врачами, если это возможно, по телефону вместо посещения поликлиник. Он предупредил, что несоблюдение ограничений может закончиться трагически для страны и народа.

Напомним, на сегодняшний день в Польше зарегистрировано почти 800 случаев коронавирусной инфекции, девять человек умерли.

Санитарные службы и лаборатории Польши располагают около 100 тыс. тестов, которые используются для тестирования людей на наличие коронавируса. Ежедневно проводится около трех тысяч таких тестов.

20 марта Польша объявила режим пандемии из-за коронавируса. Ранее власти страны ввели на границах санитарный контроль.

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